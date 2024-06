Megatalente Jahrgang 2006 (11): Yasin Özcan

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Yasin Özcan

IV, 18, TUR – Kasimpasa

In der türkischen Süper Lig gibt es derzeit mit Yasin Özcan einen Innenverteidiger, der seiner Zeit bereits voraus ist. Yasin Özcan rutschte bereits im Alter von nur 16 Jahren in die Kampfmannschaft von Kasimpasa. Seit Ende April ist der Defensivmann 18 Jahre alt und zählt bereits seit längerem zum Stamm. Alleine in der abgelaufenen Saison stand er in 40 Partien auf dem Platz, spielte über 3.300 Minuten, erzielte drei Tore und Kasimpasa wurde sensationeller Fünfter. Insgesamt spielte der erst seit wenigen Wochen volljährige Innenverteidiger schon 60 Partien auf Profilevel.

Damit ist er vielen Spielern seiner Generation natürlich einiges voraus, aber das hat auch seine Gründe, zumal Yasin Özcan ein außergewöhnlich reifer Spieler ist, der auch 17-jährig zum Stamm der türkischen U21-Nationalelf zählte und bereits einmal ins A-Team einberufen wurde, dort aber noch auf sein Debüt wartet.

Der 185cm große Linksfuß ist vor allem mit dem Ball am Fuß ein ausgesprochen reifer Spieler. Özcan glänzt mit starkem Aufbauspiel und sehr gut tempierten, weiten Pässen, deren Ziel meist Hand und Fuß hat. Während er auch bei Offensivstandards eine gefährliche Waffe ist, ist eine andere große Stärke des jungen Türken seine Schusskraft. Immer wieder läuft er intensiv mit dem Ball aus der Kette heraus und sucht auch mal aus 30 Metern den Abschluss. Dies ist eine Facette, die den 18-Jährigen doch deutlich von vielen anderen Spielern – vor allem in seinem Alter – unterscheidet.

Die Talente von Özcan sind auf der internationalen Bühne nicht verborgen geblieben. Speziell dem SC Freiburg hat es der Kasimpasa-Youngster angetan und die Breisgauer bemühen sich bereits seit Monaten um den Innenverteidiger. Kasimpasa hat für einen Transfer einen Preis von etwa sieben bis acht Millionen Euro ausgerufen. Neben Freiburg soll auch der französische Klub Lille Interesse am U21-Teamspieler haben.

Starpotential 7 von 10

Video: Best of Yasin Özcan