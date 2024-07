Megatalente Jahrgang 2006 (13): Sverre Nypan

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Sverre Nypan

ZM, 17, NOR – Rosenborg BK

Nachdem wir euch gestern bereits mit Lucas Bergvall das wohl größte schwedische Talent seines Jahrgangs vorstellten, ziehen wir heute ein Land weiter und werfen einen Blick auf Sverre Nypan, das aktuelle Supertalent Norwegens.

Nypan steht aktuell bei Rosenborg unter Vertrag, wo er bereits im Alter von 15 Jahren debütierte und heute Stammspieler ist. Der gebürtige Trondheimer ist erst 17 Jahre alt, aber schon jetzt einer der auffälligsten Spieler der norwegischen Liga. Für seinen Stammklub brachte er es bisher auf 43 Pflichtspieleinsätze, in denen er sechs Tore und sieben Assists beisteuern konnte. Auf Landesebene ist er Stammspieler in Norwegens U19-Nationalelf, aber ein Sprung in die U21 dürfte unmittelbar bevorstehen.

Der erst 17-jährige Nypan ist ein Achter/Zehner-Hybrid, der in Ballbesitz ausgesprochen dynamisch agiert und über gute Dribbling-Skills und Technik verfügt. Der Norweger kann das Spiel seiner Mannschaft antreiben, den Ball nach vorne tragen und glänzt mit präzisen Schnittstellen- und Schlüsselpässen. Durch seine filigrane Art zu spielen, geht er immer wieder Zweikämpfen geschickt aus dem Weg und kontrolliert Bälle auf elegante Weise, ohne vom Gegner „gestellt“ zu werden.

Verbesserungspotential hat Nypan vor allem noch in seiner Entscheidungsfindung und häufig will er schlichtweg zu viel und verzettelt sich. Auch körperlich hat er naturgemäß noch Aufholbedarf, wobei vor allem sein Kopfballspiel noch weiter verbessert werden muss. In Bodenzweikämpfen ist er vor allem für sein Alter bereits recht robust und das zuvor beschriebene Kontrollieren von Bällen, ohne dafür in Zweikämpfe zu gehen, kommt ihm weiter zugute.

Nypan müsste danach trachten, zu einem echten Box-to-Box-Midfielder heranzureifen, um noch wichtiger für sein Team zu werden. Das Rüstzeug dafür hat er definitiv, allerdings muss er in einigen Szenen auch noch etwas defensiver denken. Seine große Spielintelligenz sollte dies auf Dauer möglich machen.

Dass er noch ein ungeschliffenes Juwel ist, tut seiner internationalen Beliebtheit aber keinen Abbruch. Benfica Lissabon hat bereits früh ein Auge auf den jungen Norweger geworfen, aktuell soll aber Manchester United in der Pole Position um eine Verpflichtung stehen. Rosenborg, das Nypan noch bis Ende 2026 an sich gebunden hat, verlangt aber eine hohe Ablöse. Richtig spannend wird’s um die Personalie Nypan aber erst Ende 2024, wenn er seinen 18. Geburtstag feiern wird. Es ist gut möglich, dass er im neuen Jahr nicht mehr für Rosenborg auflaufen wird…

Starpotential 8 von 10

Video: Best of Sverre Nypan