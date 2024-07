Megatalente Jahrgang 2006 (17): George Ilenikhena

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

George Ilenikhena

ST, 17, FRA/NIG – Royal Antwerpen

Ein wahrlich ungeschliffener Diamant spielt derzeit im belgischen Antwerpen. Für den erst 17-jährigen Angreifer George Ilenikhena legte der dort ansässige Klub Royal Antwerpen bereits vor einem Jahr sechs Millionen Euro auf den Tisch des französischen Klubs Amiens, wo der gebürtige Nigerianer bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag debütierte.

Und in Antwerpen wird Ilenikhena tatsächlich stark forciert: Der Mittelstürmer kam bereits in 50 Spielen zum Einsatz und zeigte mit 14 Treffern für den belgischen Spitzenklub, dass die Liga perfekt für seine Entwicklung ist. Der junge Franko-Nigerianer, der unter dem Radar lief, auch weil er keinerlei Nachwuchsnationalspiele auf seinem Konto hat, spielte auch schon in der Champions League, traf etwa beim überraschenden 3:2-Sieg über Barcelona. Antwerpen sieht über seine zahlreichen Mängel, die es noch auszumerzen gilt, hinweg und setzt den jungen Offensivmann eisern und konsequent ein.

Das Rüstzeug, das Ilenikhena mitbringt ist nahezu lückenlos, aber er benötigt noch einige Verbesserungen, wie etwa das bessere Einsetzen seiner natürlichen Physis oder die solidere Nutzung seines schwächeren, rechten Fußes. Zudem hat der 17-Jährige im Spiel mit dem Rücken zum Tor noch Verbesserungspotential.

Allerdings zeigt Ilenikhena bei Royal auch schon einige seiner Stärken, die ihn als echten Instinktfußballer gelten lassen. Er bringt sowohl einen ausgesprochen explosiven Antritt, als auch eine starke Grundschnelligkeit mit, bewegt sich vor allem innerhalb des Strafraums, aber auch antizipativ gut und ist bärenstark im Abschluss. Seine Trainer sind der Ansicht, dass er seine Mängel mit gesteigerter Routine abstellen kann und geben ihm die Zeit, die er braucht. Auch, dass er sich bisher in Ruhe und ein wenig fernab des internationalen Transferwahnsinns entwickeln konnte, war für Ilenikhena zuletzt vorteilhaft.

Lauter wird es um den Jungen aus Lagos, der in Frankreich aufwuchs, aber nun doch werden, denn seine 14 Saisontore in der Vorsaison sind auch den größeren Klubs nicht verborgen geblieben. Antwerpen betonte aber auch, dass man nur bei einer sehr hohen Ablösesumme schwach werden würde – auch weil Ilenikhena noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Antwerpen dürfte aber ohnehin in seiner aktuellen Entwicklungsphase ein gutes Pflaster für den Stürmer sein. Hier bekommt er seine Spiele, trifft und noch ist nicht klar, wie er sich tun würde, wenn er bei einem größeren Klub regelmäßig auf die Bank verbannt würde.

Starpotential 7 von 10

Video: Best of George Ilenikhena