Megatalente Jahrgang 2006 (18): Gianluca Prestianni

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Gianluca Prestianni

RA, 18, ARG – SL Benfica

Einen „neuen Messi“ darf der portugiesische Spitzenklub Benfica seit vergangenem Jänner sein Eigen nennen: Damals verpflichtete der Klub, rechtzeitig zu seinem 18. Geburtstag, den 166cm großen Flügelstürmer Gianluca Prestianni um neun Millionen Euro von Vélez Sarsfield. Der argentinische U17-Teamspieler unterschrieb bei Benfica einen Vertrag bis 2029, nachdem er zuvor in Argentinien bereits auf 39 Einsätze für seinen Stammklub kam und dabei drei Tore und einen Assist beisteuerte. Auch für Benfica kam er im Frühjahr bereits zu seinem Debüt, allerdings nicht über diese eine Partie hinaus.

Prestianni ist ein absolut perfekter Techniker. In seinen Bewegungen und seiner Ballführung erinnert er an eine Mischung aus Lionel Messi und Ángel di María. Der Rechtsfuß wird zumeist am rechten, offensiven Flügel aufgeboten, kommt aber auch immer wieder invers auf der linken Seite zum Einsatz. Durch seine energischen und technisch ausgesprochen präzisen Dribblings, sowie seinem schnellen Antritt, kann er durch die gegnerischen Abwehrreihen tanzen.

Grundsätzlich hat Prestianni eindeutig Weltklassepotential. Wie hoch der junge Argentinier hinauskommt, wird nun aber davon abhängen, wie schnell und gut er sich in die Anforderungen des europäischen Fußballs anpassen kann. Speziell im Spiel gegen den Ball und gegen physisch starke Gegenspieler hat der 18-Jährige noch Aufholpotential. Knackende Zweikämpfe gehören mit Sicherheit nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.

Zudem muss Prestianni auch noch daran arbeiten, effektiver zu werden und eine bessere Entscheidungsfindung in letzter Instanz aufzubauen. Zwar war er bei Vélez einer der spektakulärsten Akteure, aber die tatsächliche Scorer-Ausbeute war – wie allerdings bei vielen Spielern seines Alters – noch nicht sehr groß.

Benfica ist jedoch bekannt dafür, dass sie auf junge Megatalente setzen und ihnen ein nahezu perfektes Relocating anbieten. Und falls es in der neuen Saison für Portugals Rekordmeister noch nicht reichen sollte, könnte Prestianni auch noch ein Jahr verliehen werden. Der niederländische Meister PSV Eindhoven hat sich bereits als Abnehmer angeboten und möglicherweise wäre dies der sinnvollste Schritt in der aktuellen Karrieresituation des starken Dribblers, von dem man wohl auch auf Weltklasseniveau noch viel hören wird.

Starpotential 9 von 10

Video: Best of Gianluca Prestianni