Megatalente Jahrgang 2006 (21): Agustín Ruberto

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Agustín Ruberto

ST, 18, ARG – River Plate

Beim argentinischen Großklub River Plate reift derzeit mit Agustín Ruberto ein Stürmertalent heran, das aktuell seine ersten Schritte im Profifußball macht. Für die Kampfmannschaft des ewigen Konkurrenten der Boca Juniors brachte es der 18-Jährige mittlerweile auf 16 Pflichtspiele und zwei Tore. Zuvor hatte Ruberto auf Nachwuchsebene alles zerschossen und so unter anderem 24 Tore in 31 Spielen für Argentiniens U17-Nationalmannschaft erzielt. Bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr wurde er mit acht Treffern Torschützenkönig.

Der 185cm große Stürmer bringt alles mit, was ein klassischer „Neuner“ können muss. Der junge Mann aus Buenos Aires hat einen ausgezeichneten Torriecher, eine gute Schusstechnik und ist kopfballstark. Allerdings arbeitet er auch hart fürs Team, lässt sich immer wieder in die Etappe zurückfallen, um Bälle aufzusammeln. Seine wahrscheinlich größte Stärke, sein explosiver Antritt auf den ersten Metern, hilft ihm dabei, auch in tieferen Zonen sehr progressiv zu agieren und immer wieder mit Tempodribblings nach vorne zu stoßen.

Wie bei vielen jungen Talenten seines Alters, kommt es nun vor allem darauf an, wie gut er sich im Erwachsenenfußball zurechtfinden wird. Da Ruberto allerdings bereits jetzt eine ausgezeichnete Athletik und gute Bewegungsabläufe mitbringt, scheint es so, als würde die Umgewöhnung ihm relativ problemlos zu gelingen. Bei River Plate ist er vorerst noch Einwechselspieler und wartet auf seinen ersten Startelfeinsatz. Der argentinische Rohdiamant wird aber schon recht intensiv forciert und soll im Laufe der Saison zum Stammspieler heranreifen. Stress hat Ruberto allerdings keinen: Sein Vertrag bei River wurde im vergangenen Jänner bis zum Jahresende 2027 verlängert.

Noch scheint sich Ruberto auch abseits der Weltöffentlichkeit entwickeln zu können. Über konkretes Interesse internationaler Topklubs ist noch nichts bekannt. Das wird sich jedoch mit mehr Einsätzen bei River Plate ändern – und auch für Argentiniens U20-Nationalelf gab er im vergangenen Juni sein Debüt.

Starpotential: 8 von 10

Video: Best of Agustín Ruberto