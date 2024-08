Megatalente Jahrgang 2006 (22): Tygo Land

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Tygo Land

ZM, 18, NED – PSV Eindhoven

In den Niederlanden wird der 18-jährige Tygo Land bereits als möglicher Nachfolger für Frenkie de Jong gefeiert. Bis dahin wird es für den 178cm großen Achter aber noch ein weiter Weg sein, zumal auch sein derzeitiger Klub PSV Eindhoven es nicht leicht für junge Talente macht, einen schnellen Sprung nach oben zu machen.

Die PSV Eindhoven verpflichtete Land vor zwei Jahren um läppische 700.000 Euro aus Heerenveen. Der Mittelfeldspieler kam schließlich für die U18 und die zweite Mannschaft des Meisters zum Einsatz und vor fünf Wochen wurde sein Vertrag bis Sommer 2029 verlängert. Es ist ein Langzeitplan, den die PSV mit Land verfolgt, zumal die Konkurrenz im Mittelfeldzentrum derzeit enorm ist. Beim 25-fachen niederländischen Meister spielt im Zentrum mit Jerdy Schouten und Joey Veerman die etatmäßige Doppelsechs der Nationalmannschaft. Mit Ismael Saibari hat Land auch noch einen marokkanischen Teamspieler vor sich. Somit kam der 18-Jährige bisher nur auf drei Kampfmannschaftseinsätze.

Dass Land es auf lange Sicht betrachtet schaffen wird, steht für sämtliche Beobachter dennoch außer Frage. Der Sechser-Achter-Hybrid ist ein ausgesprochen umsichtiger Spieler mit ausgezeichneten Passwerten, der das Spiel seiner Mannschaft auf verschiedene Weisen schnell machen kann. Durch seine gute Spielbalance ist er für die zweite Mannschaft der PSV ein wichtiger Taktgeber und speziell als Einfädler zeigte er bereits seine großen Qualitäten. Verbessern muss sich Land noch im statischen Zweikampfverhalten und im körperlichen Dagegenhalten gegen physisch stärkere Spieler. Bis dato löst er noch vieles mit seinem starken Spielverständnis und gutem Stellungsspiel. Um ein „kompletter“ Achter zu werden, muss Land aber sicher noch einige Kilo an Muskeln draufpacken.

Kurz vor seiner Vertragsverlängerung bei der PSV schlug Land ein Angebot von Ajax Amsterdam aus. Mittlerweile soll vor allem Manchester United Interesse am niederländischen Youngster haben, auch weil Trainer Erik ten Hag den 18-Jährigen kennt und schätzt.

Das größte Hindernis für Land wird aber tatsächlich sein, in nächster Zeit bei der PSV den nächsten Schritt zu machen. Wenn er diese schwierige Aufgabe in näherer Zukunft meistert, dann wird es für den U19-Nationalspieler praktisch keine Grenzen geben.

Starpotential: 8 von 10

Video: Best of Tygo Land