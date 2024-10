Megatalente Jahrgang 2006 (23): Sindre Walle Egeli

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Sindre Walle Egeli

RA, 18, NOR– FC Nordsjaelland

Als die norwegische Nationalelf am 6. September dieses Jahres auswärts in der Nations League auswärts gegen Kasachstan nicht über ein 0:0 hinauskam, wurde in der 82. Minute ein Spieler eingewechselt, der als Zukunft des norwegischen Fußballs gefeiert wird. Die Rede ist von Sindre Walle Egeli, der aktuell in Dänemark für den FC Nordsjaelland spielt.

Bereits vor über zwei Jahren wechselte der Flügelspieler von seinem Heimatklub Sandefjord nach Dänemark. Er spielte zunächst in der U19-Mannschaft, wo er mit 25 Toren in 25 Spielen glänzte. Schnell wurde klar, dass der kraftvolle und flexible Offensivmann zu stark für Nachwuchsfußball ist. Für die Kampfmannschaft gab er schließlich bereits 2023 im dänischen Cup sein Debüt.

Bis heute bringt es Egeli auf fünf Tore und zwei Assists in 16 Partien für Nordsjaelland, nachdem er für Norwegen sämtliche Nachwuchsnationalteams durchlief. Eine besondere Partie gelang ihm im vergangenen August, als er beim 3:2-Heimsieg gegen den FC Kopenhagen ein Tor und einen Assist beisteuerte und zum Spieler des Spiels gekürt wurde.

Egeli ist Linksfuß, spielt aber mit Vorliebe auf der rechten Angriffsseite und zieht invers zum Tor. Allerdings wird der junge Norweger auch häufig am linken Flügel eingesetzt, wo er ebenfalls stark einrückend agiert. Er ist kein Spieler, der die Grundlinie sucht, sondern sehr zielgerichtet auftritt und auch kombinatorische Fähigkeiten mitbringt. In Norwegen spricht man zudem vor allem aufgrund seiner Durchschlagskraft und guter körperlicher Balance davon, dass er über kurz oder lang für einen Vertrag in der Premier League prädestiniert sei.

Bis dorthin ist es aber noch ein langer Weg: Der 18-Jährige hat derzeit noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 bei Nordsjaelland und auch wenn man beim dänischen Ausbildungsklub seine Unbekümmertheit und die vielen Überraschungsmomente lobt, die er ins Spiel einbringt, ist Egeli in einigen seiner Aktionen noch zu wild und teilweise etwas schlampig. In den nächsten Monaten wird es vor allem darauf ankommen, dass der kraftvolle Offensivmann in einen besseren Rhythmus kommt und Konstanz in sein Spiel bringt. In Ansätzen zeigt der 182cm-Mann aber bereits, dass er nur schwer aufzuhalten sein wird, wenn er so richtig in Fahrt kommt.

Der junge Mann aus Larvik gilt völlig zurecht als neuestes, heißes Eisen im großen Talentepools Norwegens und auch die Starspieler des Landes, wie Erling Haaland oder Alexander Sörloth, werden wohl schon bald regelmäßig von der Durchschlagskraft des Youngsters profitieren können.

Starpotential: 8 von 10

Video: Best of Sindre Walle Egeli