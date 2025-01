Megatalente Jahrgang 2006 (27): David Martinéz

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

David Martínez

RA, 18, VEN – Los Angeles FC

In Los Angeles reift derzeit das „Juwel aus Venezuela“ heran. Der Rechtsaußen David Martínez aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist für sein Alter bereits ausgesprochen weit und schon im Teenageralter auf dem Weg zu einem echten Star des Landes, das in Südamerika meist nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Für seinen Heimatklub Monagas SC debütierte Martínez bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag und avancierte binnen kürzester Zeit zu einer echten Sensation. Noch vor seinem 18. Geburtstag kam er für den venezolanischen Klub auf sechs Tore und fünf Assists in 38 Partien. Exakt an seinem 18. Geburtstag wechselte er schließlich in die USA: Der Los Angeles FC legte 3,2 Millionen Euro auf den Tisch und stattete den Youngster mit einem Vertrag bis Ende 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr aus.

Und auch in den USA fackelte Martínez nicht lange, fand sofort ins Team, wo er immerhin mit Akteuren wie Hugo Lloris und Olivier Giroud zusammenspielt. Im Kalenderjahr 2024 kam er auf 25 Einsätze und obwohl er insgesamt nur knapp 700 Minuten auf dem Platz stand, konnte er bereits fünf Tore und drei Assists sammeln.

Martínez überzeugt vor allem mit seiner Schnelligkeit, seinem Trickreichtum und dem Auge für die Mitspieler. Da der 18-Jährige aber schon knapp 70 Profispiele in den Beinen hat, 17-jährig sogar schon für die Nationalmannschaft seines Landes debütierte, ist auch seine Reife gegen den Ball und seine starken Auftritte auf tieferen Feldpositionen auffällig. Martínez kann sich auch im Mittelfeld mit seinem technisch starken Spielen aus engen Situationen befreien, arbeitet gut nach hinten, gilt als sehr mannschaftsdienlicher Spieler.

Dass der Venezolaner seinen Vertrag in Los Angeles erfüllen wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Bereits vor seinem Wechsel nach L.A. klopfte auch Ajax Amsterdam an, das ihn in seiner Akademie weiter ausbilden wollte – Martínez bevorzugte allerdings „First Team Football“, den er in den USA bekam. Nun soll Borussia Dortmund am Flügelspieler dran sein, doch die Frage nach der kurzfristigen Perspektive hat die Bemühungen des BVB zumindest noch nicht beschleunigt. Denkbar wäre womöglich eine Variante mit Kauf und sofortiger Leihe an den bisherigen Klub.

So oder so sehen Beobachter es als nahezu undenkbar an, dass David Martínez keine größere Rolle in einem europäischen Klub spielen wird. Vor allem das Tempo seiner Entwicklung wird immer wieder lobend hervorgehoben und für einen 18-Jährigen ist Martínez bereits so weit, dass der nächste Schritt nicht mehr lange auf sich warten wird lassen.

Starpotential: 8,5 von 10