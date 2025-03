Megatalente Jahrgang 2006 (33): Amin Chiakha

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Beim FC Kopenhagen reift derzeit ein großes Stürmertalent heran, der nur noch den letzten Feinschliff braucht, um eine echte Stütze beim dänischen Topklub zu werden.

Erst am 12. März feierte Amin Chiakha seinen 19. Geburtstag. Der gebürtige Kopenhagener hat algerische Wurzeln und debütierte im vergangenen November bereits für die A-Nationalmannschaft Algeriens. Mit seinen 191 cm Körpergröße bringt er das Gardemaß für einen Stürmer mit, gilt allerdings nicht als klassischer Zielspieler oder Brecherstürmer, sondern ist ein Akteur, der auch stark ins Spiel seiner Mannschaft eingebunden ist.

Chiakha wechselte im Sommer 2017 im Alter von 11 Jahren aus Sundby in den Nachwuchs von Kopenhagen, durchlief dort alle Jugendmannschaften und stieg zu Beginn der laufenden Saison in den Kampfmannschaftskader des FC Kopenhagen auf. Die Verantwortlichen erkannten schnell sein Talent und nachdem er zu Saisonbeginn noch situativ für die U19-Mannschaft von Kopenhagen zum Einsatz kam, stieg er bereits im Spätsommer zum vollwertigen Kadermitglied der Kampfmannschaft auf. Das war auch folgerichtig, denn in der Saison 2023/24 wurde er in der dänischen U19-Liga mit 19 Toren Torschützenkönig und holte sich denselben Titel mit sieben Treffern auch in der UEFA Youth League.

Mittlerweile kam er für die Kampfmannschaft von Kopenhagen auf 21 Pflichtspieleinsätze, wobei er fünf Tore erzielte und vor allem in Europa glänzte. Während er in der Liga erst etwa 200 Spielminuten auf dem Platz stand, gelang ihm bei seinem Europacup-Debüt gegen Istanbul Başakşehir ein Doppelpack, obwohl er nur knapp 20 Minuten auf dem Platz stand. Später traf Chiakha auch gegen Heart of Midlothian und beim wichtigen 3:1-Auswärtssieg nach Verlängerung in Heidenheim.

In der starken Kopenhagen-Mannschaft wird Chiakha derzeit langsam herangeführt und man hat beim 19-Jährigen auch keinen besonders großen Stress, zumal er Ende vergangenen Jahres seinen Vertrag in Kopenhagen bis Sommer 2029 verlängerte. Trotz seiner Größe gilt Chiakha als ausgezeichneter Techniker und antizipativer Stürmer, der sich auch immer wieder in den Zehnerraum fallen lässt und gut ins Spiel seiner Mannschaft eingebunden ist. Der Youngster gilt als ausgezeichneter Techniker, der sich gut von seinen Gegenspielern lösen kann und bringt auch ein gutes Maß an Athletik mit.

Zudem sind seine starken Bewegungen ohne Ball eine seiner größten Stärken und er benötigt nicht viele Chancen um Tore zu erzielen. Manche Beobachter vergleichen ihn bereits mit dem spanischen Top-Stürmer Alvaro Morata.

In welche Richtung es bei Chiakha gehen soll, erklärte der Direktor der Entwicklungsabteilung des FC Kopenhagen, Sune Smith-Nielsen in einem Interview: „Amin ist ein typischer Angreifer, eine echte Nummer Neun, der internationales Potential in sich hat, das wir gemeinsam in den nächsten Jahren entfesseln müssen. Er bringt ein tolles Gesamtpaket aus Physis, taktischem Verständnis und Technik mit und hat alle notwendigen Fähigkeiten, um auf seiner Spielposition zu einem großen Namen zu werden.“

Und er wäre natürlich nicht der erste Spieler, der aus dem starken Nachwuchs von Kopenhagen den Weg in die große Fußballwelt findet. In der jüngeren Vergangenheit bildete Kopenhagen bereits die Höjlund-Brüder aus und der Isländer Orri Óskarsson wechselte erst zu Saisonbeginn um 20 Millionen Euro nach Spanien. Wie so oft wird es bei Chiakha allerdings darauf ankommen, wie viel Geduld man ihm entgegenbringt. Ein aktueller Vorteil ist die durchaus gut funktionierende Mannschaft von Kopenhagen, die in der laufenden Saison um die dänische Meisterschaft mitspielt.

Nach dem Ausscheiden in der Conference League wird er nun auch in der Liga zu mehr Einsätzen kommen und so höchstwahrscheinlich den nächsten, wichtigen Schritt nach vorne bzw. in Richtung Kontinuität machen.

Starpotential: 7 von 10