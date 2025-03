Megatalente Jahrgang 2006 (34): Ethan Mbappé

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Bis vor kurzem sah man beim seit Dezember 18-jährigen Ethan Mbappé vor allem den berühmten Namen. Mittlerweile zeigte der junge Franzose aber auch schon am Feld, dass mehr in ihm steckt als nur die Verwandtschaft mit Megastar Kylian Mbappé.

Der um fast acht Jahre jüngere Brüder des Real-Madrid-Legionärs ist allerdings ein völlig anderer Spielertyp als sein berühmter Bruder. Während Kylian auf verschiedenen Offensivpositionen zuhause ist, ist Ethan Mbappé ein Sechser-Achter-Hybrid, der vor allem mit seinem guten Spielverständnis und einem Auge für seine Mitspieler punktet. Der junge Linksfuß debütierte in der vergangenen Saison für Paris Saint-Germain, kam dort auf fünf Einsätze, wechselte aber, nachdem er kaum Aussicht auf einen Stammplatz hatte, frühzeitig den Verein und schloss sich dem LOSC Lille an.

Der Champions-League-Starter aus Frankreich konnte sich Mbappés Dienste ablösefrei sichern und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2027 aus. Aber die Anfangszeit von Ethan Mbappé in Lille war verheißungsvoll. Zunächst fehlte er beinahe einen Monat wegen Adduktorenbeschwerden, fiel knapp danach für drei weitere Monate aufgrund eines Oberschenkelmuskelrisses aus und hatte bis Mitte Jänner mit Trainingsrückstand zu kämpfen.

Dass sich Qualität schlussendlich durchsetzt, zeigt aber auch die Tatsache, dass sich Mbappé nach seiner Genesung sehr schnell in die Mannschaft spielte. In der Ligue 1 kam er ab Jänner auf neuerliche Einsätze und auch in der Champions League durfte er ran, beim 1:1 auswärts bei Borussia Dortmund sogar von Beginn an. Ausgerechnet bei jenem BVB, der im Sommer 2024 ebenso wie Lille großes Interesse an Mbappé bekundete.

Selbstverständlich war im Vorjahr auch Real Madrid am mittlerweile 18-Jährigen interessiert, zumal man auch dessen berühmten Bruder verpflichten wollte. Dort wäre allerdings vorerst nur ein Platz in der zweiten Mannschaft von Real, der Castilla, für Mbappé gewesen und dieser entschied sich für die Chance auf Kampfmannschaftsfußball.

Der zentrale Mittelfeldspieler bringt große Übersicht und ein gutes taktisches Verständnis mit, muss allerdings um sich im Profifußball weiter zu etablieren, einerseits seine Zweikämpfe mit mehr Intensität führen und auch noch einiges an Muskelmasse draufpacken, andererseits seine Pressingresistenz weiter steigern, womit einhergeht, dass er mit seinem schwächeren rechten Fuß noch passgenauer und präziser werden muss.

Wenn er diese beiden Hauptschwächen ausmerzen kann, besteht die Chance, dass er zu einem Leistungsträger und einem wichtigen Deep-lying Playmaker für Lille wird, das dann wiederum sicher nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Klar ist aber auch, dass er an das riesige Talent seines älteren Bruders nicht herankommen wird. Dennoch ist Ethan Mbappé auch in internationalen Topklubs ein potenzieller Starter.

Starpotential: 8 von 10