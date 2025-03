Megatalente Jahrgang 2006 (36): Matviy Ponomarenko

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Bereits im Alter von 17 Jahren stand der Mittelstürmer Matviy Ponomarenko das erste Mal für seinen Klub Dynamo Kiew auf dem Platz. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits jahrelang der Topscorer vom Dienst in den Nachwuchsauswahlen der Ukraine. In der U17 erzielte er mehr Tore als er Spiele hatte, für die U18 traf er in drei Spielen zweimal, für die U19 gelangen ihm gleich zehn Tore in 14 Spielen.

In der Ukraine wird Ponomarenko bereits als möglicher neuer Stürmerheld gefeiert, allerdings gilt er als unterschiedlicher Spielertyp im Vergleich zu Alltime-Hero Andriy Shevchenko oder dem aktuellen Superstürmer der Ukraine Artem Dovbyk.

Mit 188cm Körpergröße und etwa 90kg ist Ponomarenko ein ausgesprochen bulliger Angreifer, der allerdings nicht nur als Zielspieler fungiert, sondern sich auch weit zurückfallen lässt und Bälle im Mittelfeld sichert und aufsammelt, um das Spielfeld vor sich zu haben und mit seinen explosiven Bewegungen die Ordnung der Gegner zu stören. Auf Nachwuchsebene kommen seine Gegenspieler damit nur sehr schwer zurecht und in der laufenden Saison kommt Ponomarenko auf zehn Tore in 13 Spielen für die U19-Mannschaft von Dynamo Kiew. Hinzu kommt, dass er in der laufenden Saison in nur fünf UEFA-Youth-League-Spielen acht Tore erzielen konnte. Bereits in der vergangenen Saison wurde er mit 24 Saisontreffern Torschützenkönig in der ukrainischen U19-Liga.

Eine Facette, die beim treffsicheren Mittelstürmer hinzukommt, ist jedoch auch seine große Mentalität. Bei Dynamo Kiew gilt Ponomarenko als absolute Führungsfigur im Nachwuchs und einer der Spieler, die auch in der Kabine am lautesten sind. Zudem gilt er als Spieler, der sehr hart an sich arbeitet und auch mit einem Personal Coach zusammenarbeitet, um seine Athletik und seine Koordination noch weiter zu verbessern. Einige ukrainische Fußballexperten sehen Ponomarenko sogar als noch stärker an als Roma-Legionär Artem Dovbyk.

Sein Vertrag bei Dynamo Kiew läuft noch bis Ende Jänner 2026. Aber angesichts der unplanbaren und unsicheren Lage im Land gilt es als wahrscheinlich, dass er diesen Vertrag nicht erfüllen und stattdessen ins Ausland wechseln wird. Hierbei wird natürlich auch die finanzielle Komponente eine Rolle spielen und es ist gut denkbar, dass um Ponomarenko ein wahres Wettbieten ausbrechen könnte. Unter anderem auch deswegen, weil bei ihm kaum jemand die Sorge hat, dass er die schwierige Überleitung vom Jugend in den Erwachsenenfußball nicht schaffen könnte.

Zwar bestritt er bisher erst zwölf Pflichtspiele für die Kampfmannschaft von Dynamo Kiew, in denen er zwei Tore erzielte, aber eine Leistungssteigerung hin zum vollwertigen Profispieler scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Starpotential: 8,5 von 10