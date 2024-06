Megatalente Jahrgang 2006 (7): Luis Guilherme

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Luis Guilherme

RA, 18, BRA – SE Palmeiras

Dass der brasilianische Rechtsaußen Luis Guilherme über riesiges Potential verfügt, sah man bereits sehr früh. Der inverse Winger durchlief sämtliche brasilianischen Nachwuchsauswahlen, spielte bereits im Alter von 16 Jahren bei der Südamerikameisterschaft für U20-Teams – und stand dennoch stets im Schatten seines wohl noch talentierteren Teamkollegen Endrick, der bereits fix an seinem 18. Geburtstag um fast 50 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln wird.

Doch Luis Guilherme zieht diesen Sommer voraussichtlich nach: Sein Transfer zu West Ham United ist offenbar nur noch Formsache. Der Rohdiamant aus Brasilien ist den „Hammers“ kolportierte 30 Millionen Euro wert. Das bedeutet, dass nur zwölf U18-Spieler teurer waren, als es Luis Guilherme in diesem Sommer sein wird. Anhand von Boni kann diese Ablöse sogar noch steigen.

Einer der auffälligen Unterschiede zu Endrick ist sicher, dass Guilherme bei den Scorerpunkten noch ein wenig hinterherhinkt. 45-mal kam der Offensivspieler für Palmeiras zum Einsatz, erzielte dabei aber bisher nur ein Tor und einen Assist. Anders als Endrick zählte er aber beim brasilianischen Ausbildungsklub nicht zum Stamm, kam zumeist von der Bank, wurde also langsam herangeführt.

Es zweifelt allerdings kaum jemand daran, dass sich auch die Torerfolge beim Rechtsaußen noch einstellen werden. Luis Guilherme ist Linksfuß, spielt demnach mit Vorliebe invers, kann aber auch am linken Flügel oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. Er kann zudem sogar beidseitig als Flügelverteidiger eingesetzt werden, was ihn zu einem äußerst polyvalenten Spieler macht, der in verschiedenen Systemen gut funktioniert und eingebunden werden kann.

Beim 18-Jährigen sind vor allem seine außergewöhnliche Grundschnelligkeit und sein starker Antritt auffällig. Gepaart mit seiner Ballsicherheit ist der athletische Teenager von seinen Gegnern nur sehr schwer vom Ball zu trennen. Ein kleines Problem, das er aktuell noch hat, ist die Nutzung seines schwächeren, rechten Fußes, die ihn bei Läufen zur Grundlinie häufig zwingen, abzudrehen und zurückzupassen, anstatt seine schnellen Offensivaktionen in einem Guss auszuspielen.

Auch in der Entscheidungsfindung beim ersten Kontakt hat Luis Guilherme noch etwas Verbesserungspotential, machte hierbei aber in letzter Zeit bereits merkliche Fortschritte, die ohnehin gezwungenermaßen mit mehr Spielpraxis kommen.

Die wird der Youngster bei West Ham wohl vorerst nicht bekommen und es ist gut denkbar, dass Guilherme noch einmal verliehen wird, bevor er in der Premier League angreifen kann. Bereits im vergangenen Herbst meldeten sich Bayern München und Manchester United um eine Verpflichtung des jungen Brasilianers an – an Leihabnehmern in der „zweiten oder dritten Reihe“ des Weltfußballs wird es also sicher nicht mangeln. Auch ein weiteres Leihjahr bei Palmeiras ist sicher denkbar.

Unterm Strich steht Luis Guilherme Endrick zwar schon um ein Eck nach, allerdings hat auch er absolutes Weltklassepotential. Es wird wohl darauf ankommen, wie gut er den Übergang in den europäischen Fußball schafft, um einzuschätzen, wohin die Reise bei ihm gehen wird.

Starpotential 8 von 10

Video: Best of Luis Guilherme