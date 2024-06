Megatalente Jahrgang 2006 (8): Jorrel Hato

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Jorrel Hato

IV, 18, NED – Ajax Amsterdam

Die Niederlande waren schon immer für ihre starken, umsichtigen Abwehrspieler und speziell Innenverteidiger berühmt. Der 18-jährige Jorrel Hato könnte sich nahtlos in diese große Tradition einfügen. Der Ajax-Linksfuß ist aktuell sicher einer der spannendsten Sterne auf dem niederländischen Fußballhimmel.

Hato stammt aus Curacao, wuchs in Rotterdam auf, spielte bis zu seinem 13. Lebensjahr im Nachwuchs von Sparta Rotterdam, wechselte dann aber in die berühmte Ajax-Akademie. Dort legte er einen wahren Senkrechtstart hin, spielte 16-jährig in der zweiten Mannschaft, debütierte mit 17 für die U21-Nationalelf der Niederlande und sogar noch kurz vor seinem 16. Geburtstag in der Kampfmannschaft des niederländischen Rekordmeisters.

In der vergangenen Saison, die für Ajax über weite Phasen schwierig war und als „Umbruchssaison“ betrachtet werden muss, war er bereits Stammspieler beim Top-Klub. Noch im Alter von 17 Jahren spielte er sein erstes und bis dato einziges Länderspiel. Bei der EURO wird Hato allerdings fehlen, nachdem er nicht berücksichtigt wurde. Wer also auf Niederlande – Österreich wetten will, braucht den Ajax-Jungstar nicht in seine Tippüberlegungen einfließen lassen.

Der Linksfuß ist eigentlich Innenverteidiger, kann aber auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. Mit einer Körpergröße von 182cm ist er für einen zentralen Abwehrspieler eher klein, aber Hato macht dies mit unglaublicher Schnelligkeit, Sprungkraft und einem ausgesprochen intuitiven Spiel wett.

Der Ajax-Younger ist bekannt für seine präzisen und harten Tacklings, in denen er mit steigender Spielpraxis immer mehr Sicherheit bekam, nachdem er anfänglich noch etwas zu viele Fouls beging. Allgemein ist er im Zweikampf ein sehr schwer zu überwindender, hart arbeitender Spieler, der seine Gegner auch gut abdrängt bzw. Passwinkel gut zustellt. Auch sein antizipatives Verhalten gegen den Ball muss hervorgestrichen werden und Hato „liest“ die Laufwege gegnerischer Stürmer ausgezeichnet.

Besonders wertvoll ist er für offensiv ausgerichtete Mannschaften, wie Ajax traditionelle eine ist, zumal er enorm energisch nach vorne verteidigt und aus der Kette herausschiebt, wodurch er recht häufig im Sechserraum auftaucht und damit nach Ballgewinnen auch die gegnerische Ordnung zerstören kann.

Mittlerweile stand der erst 18-Jährige wegen all dieser Tugenden, die er binnen kürzester Zeit auch im „Erwachsenenfußball“ abrufen konnte, 61-mal für Ajax am Feld und bereits jetzt soll der Arsenal FC großen Gefallen am Niederländer gefunden haben. Billig wäre ein Transfer für die „Gunners“ allerdings nicht: Hatos Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2028 und unter 50 Millionen Euro wird sich Ajax vermutlich nicht zu Verhandlungen an den Tisch setzen…

Starpotential 9 von 10

Video: Best of Jorrel Hato