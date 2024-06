Megatalente Jahrgang 2006 (9): Eli Junior Kroupi

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2006. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Eli Junior Kroupi

OM, 17, FRA – FC Lorient

Der erst 17-jährige, ivorisch-stämmige Franzose Eli Junior Kroupi musste in der vergangenen Saison den bitteren Abstieg mit seinem Klub Lorient aus der französischen Ligue 1 hinnehmen. Dort war er allerdings einer der großen Lichtblicke und zog bereits das Interesse größerer Klubs, allen voran Juventus Turin, auf sich. Auch Kroupis Vater war bereits Lorient-Stürmer und zweifacher ivorischer Nationalspieler.

Kroupi ist ein torgefährlicher und schussgewaltiger Zehner, der bei Lorient eher aus der Not geboren, bereits im Alter von 16 Jahren, erstmals ins Team rutschte. Speziell im Herbst wusste der Youngster mit seiner Unbekümmertheit zu überzeugen. Kroupi kam vor allem im Angriff des späteren Absteigers zum Einsatz, um einen kleineren Aktionsradius abspulen zu müssen. Der französische U19-Teamspieler brachte es in seiner ersten Profisaison immerhin auf fünf Tore und drei Assists in 31 Pflichtspielen.

Allerdings wurde er im Frühjahr ein Opfer der Verpflichtung des Ex-Wolfsbergers Mohamed Bamba, durch die er häufiger auf der Bank Platz nehmen musste. Lorient benötigte im Abstiegskampf schlichtweg mehr Effizienz und auch gegen den Ball andere Tugenden, als der doch noch sehr verspielte Kroupi derzeit auf den Platz bringen kann.

Am Ball kann der Youngster allerdings zweifellos „alles“. Kroupi ist dribbelstark, bereits sehr weit im Kampf um Schnittbälle und schnell in der Weiterverarbeitung. Er ist ein Spieler, der praktisch vom Achterraum bis in die Sturmspitze einen großen Teil der Zentralachse abdeckt und stets torgefährlich werden kann. Immer wieder hatte er jedoch auch Szenen dabei, in denen er zu eigensinnig war bzw. in seiner Entscheidungsfindung nicht ideal agierte.

Der in knapp zwei Wochen 18-Jährige ist aber natürlich noch ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss und Lorient als erste Mannschaft ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wäre Kroupi in einem Team mit souveräneren Mitspielern besser aufgehoben, andererseits erlebte er bereits früh den Stress eines Abstiegskampfes – schlussendlich mit traurigem Ende.

Der filigrane Mittelfeldspieler muss noch viel lernen, hat aber alle Anlagen dazu, ein Topspieler zu werden. Nach dem Abstieg mit Lorient ist anzunehmen, dass er seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht erfüllen wird und wie sich seine weitere Karriere entwickelt, wird wohl stark von seinem neuen Klub, den Chancen, die er dort bekommen wird und auch von seinem Trainer abhängen.

Starpotential 7 von 10

Video: Best of Eli Junior Kroupi