Messi und Neymar vor dem Aus: Riesenwirbel bei PSG!

In der französischen Liga läuft es für Paris Saint-Germain zwar etwas schleppend, aber doch noch nach Plan: Fünf Spieltage vor Saisonende liegt man noch fünf Punkte vor dem ersten Verfolger aus Marseille. Allerdings machen die Top-Stars der Pariser Probleme – und treiben die Ultras des Klubs auf die Barrikaden.

Der Groll der PSG-Fans richtet sich gegen den teuersten Fußballer aller Zeiten, Neymar, der einst um 222 Millionen Euro nach Paris wechselte, sowie gegen Superstar und Weltmeister Lionel Messi.

Auf Neymar, der immer wieder mit aufreizenden Leistungen, aber auch Provokationen auffiel, sind die Fans der Pariser schon länger nicht mehr gut zu sprechen. PSG-Ultras belagerten die Villa des Brasilianers und sparten nicht mit Schmähgesängen.

Auslöser für die neuesten Proteste gegen die teuersten Superstars war jedoch eine Saudi-Arabien-Reise von Lionel Messi. Nach der 1:3-Niederlage gegen Lorient am vergangenen Wochenende, reiste Messi nach Riad, anstatt montags zum PSG-Training zu erscheinen. Der Klub suspendierte seinen Top-Star deshalb umgehend für zwei Wochen und recht schnell wurde klar, dass der Argentinier bei PSG keine Zukunft mehr haben wird. Pikantes Detail am Rande: Wie auch sein „ewiger Rivale“ Cristiano Ronaldo, wollen die Saudis Messi verpflichten, was dessen Reise mitten im Spielbetrieb noch etwas brisanter macht.

Die Ultras protestierten daraufhin auch vor der PSG-Geschäftsstelle, forderten lautstark den Rauswurf von Messi und Neymar, sowie Marco Verratti und forderten zudem den Rücktritt des PSG-Vorstandes. „Messi hijo de puta“ war dabei besonders eindeutig formuliert…

Neymars Reaktion folgte in den sozialen Netzwerken. Der Brasilianer gab zunächst einem Posting ein Like, das ihn und Messi jubelnd im Barcelona-Dress zeigt. Auch auf ein anderes Posting, das PSG als „kleinen Klub ohne nennenswerte Geschichte“ abkanzelt, reagierte Neymar wohlwollend. Eine schwere Provokation gegenüber den PSG-Fans, deren Groll sich speziell gegen die „geldgeilen Söldner“ richtet, die sie in Stars wie Messi oder Neymar sehen.

Wie geht es nun mit den Stars der Pariser weiter? Neymar hat sein PSG-Ende mit den letzten Reaktionen wohl ebenfalls bereits besiegelt. Der Vertrag des 124-fachen Nationalspielers läuft nach dieser Saison allerdings noch zwei Jahre weiter. Wer die enormen Gehaltskosten für Neymar stemmen und zudem noch eine Ablöse zahlen soll, ist hier wohl die große Frage. Aus PSG-Kreisen sickerte zuletzt durch, dass sich der Klub auch eine Leihe für den Brasilianer vorstellen kann.

Messi hingegen ist schon alleine wegen seiner Strahlkraft weltweit gefragt, wie auch die Saudi-Arabien-Reise zeigte. Nun steht aber auch eine mögliche Rückkehr nach Barcelona im Raum und Messi soll bereit sein, für zehn Millionen Euro Jahresgehalt wieder für seinen Ex-Klub aufzulaufen. Bei PSG verdient der 35-Jährige derzeit kolportierte 37 Millionen pro Jahr.

🚨Lionel Messi est prêt à diviser son salaire par trois pour retrouver Barcelone 🇦🇷❗️ 🔹Le Barça lui propose 10M€/an Messi veut y retourner et espère que la Liga va donner son feu vert 🔹Kun Agüero joue un rôle en coulisses 🔹Al-Hilal propose un contrat record pour un sportif pic.twitter.com/2KBROa9mai — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 4, 2023

Anders als bei Neymar steht bei Messi bereits fest, dass er PSG im Sommer verlassen wird. Demnach könnte die 1:3-Heimniederlage gegen Lorient das letzte Spiel des Argentiniers für PSG gewesen sein. Messi bestritt 71 Pflichtspiele für die Franzosen und erzielte dabei 31 Tore und 34 Assists.