Mit Kaufoption: PAOK verleiht Thomas Murg in die Wüste

Nun hat auch Österreich einen Saudi-Arabien-Legionär in der höchsten Spielklasse. Nach über vier Jahren bei PAOK Saloniki wechselt der Steirer Thomas Murg zu Al-Khaleej – vorerst leihweise bis zum Saisonende, allerdings mit einer Kaufoption für die Saudis.

Im Oktober 2020 überwies PAOK zwei Millionen Euro an den SK Rapid, um Thomas Murg nach Griechenland zu lotsen. Dort spielte der offensive Mittelfeldspieler, mittlerweile 30 Jahre alt, jahrelang mit seinem Rapid-Teamkollegen Stefan Schwab zusammen.

Meister und Cupsieger mit PAOK

Allerdings mit wechselhaftem Erfolg. Murg war bei PAOK nicht immer Stammspieler, stand gelegentlich sogar auf dem Abstellgleis, konnte sich aber immer wieder fangen, war in der vergangenen Saison 2023/24 sogar zeitweise ein echter Schlüsselspieler. Am Ende kam Murg in Thessaloniki auf 149 Pflichtspiele, erzielte 21 Tore und zwölf Assists, gewann mit PAOK Meisterschaft und Pokal in Griechenland.

Team ohne große Stars

Ein neues Kapitel eröffnet sich Murg nun beim Tabellenachten der Saudi Pro League. Anders als bei den Top-Klubs spielen bei Al-Khaleej nicht die ganz großen Stars. Das Team wird allerdings vom Griechen Georgios Donis betreut und hat mit Dimitrios Kourbelis und Konstantinos Fortounis zwei Griechenland-Legionäre in seinen Reihen, was auch die Connection mit PAOK erklärt. Kapitän des Teams ist der routinierte Portugiese Fábio Martins, der lange in Braga spielte.

Österreichs zweiter Saudi-Export in diesem Winter

Murg ist nicht der erste Österreicher, der diesen Winter nach Saudi-Arabien wechselte. Bereits vor drei Wochen unterschrieb der Torhüter Christopher Knett einen Halbjahresvertrag bei Al-Arabi – allerdings in der zweiten saudischen Liga.