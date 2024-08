Möglicher Rapid-Gegner Servette läuft gegen Basel in ein Heimdebakel

In einem Europa-League-Playoff wäre der Schweizer Klub Servette Genf ein möglicher Gegner für den SK Rapid. Nach einem respektablen 0:0 beim SC Braga haben...

In einem Europa-League-Playoff wäre der Schweizer Klub Servette Genf ein möglicher Gegner für den SK Rapid. Nach einem respektablen 0:0 beim SC Braga haben es die Schweizer im Heimspiel am Donnerstag in der eigenen Hand. Zuvor gab es allerdings noch eine empfindliche Heimschlappe gegen den kriselnden FC Basel.

Der einstige Serienmeister aus Basel wurde in der vergangenen Saison nur Achter in der Schweizer Super League, saß lange Zeit tief drin am unteren Ende der Tabelle. Auch die neue Saison startete nicht nach Wunsch – mit einem 2:3 in Lausanne und einem 1:2 zu Hause gegen Lugano. Erst in Runde drei schaffte man mit einem 3:0 bei den Grasshoppers einen Befreiungsschlag. Zu diesem Zeitpunkt hatte Servette bereits neun Punkte und gewann seine ersten drei Spiele gegen Luzern, Meister Young Boys Bern und Yverdon, ehe es im vierten Spiel ein 1:3 in Lugano setzte.

In letzter Viertelstunde in Debakel gelaufen

Das Heimspiel gegen Basel wurde für Servette nun aber zur Katastrophe. Obwohl man über weite Strecken besser spielte und die Expected Goals Werte mit 1.70 : 3.19 ein etwas weniger düsteres Bild zeichneten, verlor der mögliche Rapid-Gegner gegen die Basler mit 0:6. Die letzten drei Tore fielen dabei in der Schlussviertelstunde.

Matchverlauf von overlyzer.com

Servette rotierte im Vergleich zum Braga-Spiel auf fünf Positionen, gab einigen Stammkräften sogar eine komplette Pause. Dennoch lief die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli in ein empfindliches Debakel.

St. Gallen mit knappem Pflichtsieg

Im Falle eines Ausscheidens gegen Trabzonspor wäre im Playoff zur UEFA Conference League übrigens der FC St. Gallen nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Slask Wroclaw der wahrscheinlichste Rapid-Gegner. Die St. Gallener gewannen ihre Wochenendpartie gegen die Grasshoppers durch ein spätes Elfmetertor standesgemäß mit 1:0.

Braga patzt zu Hause gegen Amadora

Der SC Braga, ebenfalls möglicher Rapid-Gegner im Playoff zur Europa League, patzte zum Ligaauftakt in der Primeira Liga ebenfalls. Zu Hause gegen Estrela Amadora kam der Favorit trotz eines xG-Übergewichts von 1.72 : 0.76 nicht über ein 1:1 hinaus. Den Treffer erzielte mit dem marokkanischen Mittelstürmer Amine El Ouazzani eine Neuverpflichtung.