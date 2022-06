Neuer Vertrag in Saloniki: Zukunft von Stefan Schwab geklärt

Die Zukunft von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab ist geklärt. Der 31-Jährige hängt zwei Jahre in Griechenland dran. PAOK Saloniki stattete Schwab mit einem Vertrag bis 2024 aus.

Immer wieder wurde Stefan Schwab mit einer möglichen Österreich-Rückkehr in Verbindung gebracht. Der zentrale Mittelfeldspieler war durchaus ein Thema bei Rapid, wo er vor seinem Griechenland-Intermezzo sechs Jahre lang spielte. Aber auch der LASK soll an einer Verpflichtung des „Achters“ interessiert gewesen sein.

Interesse soll es zudem auch aus der Schweiz gegeben haben. Schwab wurde mit dem neuen Meister FC Zürich in Verbindung gebracht, der mit Coric, Leitner und Doumbia gleich drei zentrale Mittelfeldspieler abgab und somit noch Bedarf auf dieser Position hatte. Schwab entschied sich nun aber für PAOK und unterzeichnete erneut einen Zweijahresvertrag zu dessen Ende er fast 34 Jahre alt sein wird.

Schwab blieb in Saloniki verletzungsfrei und machte in der abgelaufenen Saison 51 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen, in denen er fünf Tore und fünf Assists beisteuerte. Allerdings spielte er nur in elf Partien über die vollen 90 Minuten. Insgesamt brachte es Schwab auf 99 Pflichtspieleinsätze für PAOK – unterm Strich stehen 14 Tore und 15 Assists, was einem schwächeren Schnitt als zuvor bei Rapid entspricht. Mit seinem nächsten Spiel wird der gebürtige Salzburger also den „100er“ voll machen.

Mit Thomas Murg steht noch ein weiterer Ex-Rapidler bei PAOK unter Vertrag. Der Schwab-Freund bekam schon im Jahr 2020 einen Vertrag bis 2024 und dürfte damit genauso lange in Griechenland bleiben, wie Schwab. Murg war jedoch in der vergangenen Saison eher Ergänzungsspieler, machte zwar auch 40 Spiele, stand aber nicht ganz 2.000 Spielminuten auf dem Platz.

✍️ Contract news! Stefan Schwab has signed a new 2 year contract with PAOK that will keep the Austrian midfielder in Thessaloniki until 2024

In other news, PAS Giannina defender Giannis Kargas is expected to officially sign for PAOK pic.twitter.com/D09qZ8cTev

— Hellas Football (@HellasFooty) June 23, 2022