PC-Spiel-Legende: Maxim Tsigalko stirbt im Alter von 37 Jahren

Der in Minsk geborene Maxim Tsigalko ist nur den wenigsten Fußballfans ein Begriff. Viel mehr aber denjenigen, die die PC-Spiel-Reihe Championship Manager, vor allem die kultige Variante aus der Saison 2001/02 spielten. Am 24. Dezember starb der weißrussische Angreifer im Alter von 37 Jahren.

Der Stürmer wurde beim Hauptstadtklub Dinamo Minsk groß, galt als Talent, spielte in der U21-Nationalmannschaft seines Landes und brachte es später auch auf zwei A-Länderspiele. Im Laufe seiner Karriere brachte er es zu mehreren Klubs in der höchsten weißrussischen Liga, sowie zu Kaisar in Kasachstan und Banants Yerevan in Armenien.

Dem Offensivspieler Vorschusslorbeeren anzudichten wäre übertrieben – als so großes Talent galt der gebürtige Minsker nicht. Allerdings ist er Videospiel-Junkies seit jeher ein Begriff: Im kultigen Managerspiel Championship Manager 2001/02, das auch heute noch eine große Fanbase besitzt, wurde der Weißrusse ungewöhnlich hoch bewertet, galt zudem als Schnäppchen und entwickelte sich schnell zu einem Spieler mit Weltklasseformat. Der geneigte Hobby-Manager verpflichtete den damals im Spiel 19-Jährigen zumeist sofort nach Spielstart und freute sich über Qualität, die sonst nur Top-Stars wie Ronaldo oder Zidane erreichten.

In der Realität sah dies leider anders aus. Nach einer schweren Verletzung im Alter von 23 Jahren konnte Tsigalko nie wieder sein Potential abrufen. Mit 26 beendete er seine Karriere und arbeitete am Bau – anfänglich für 4€ am Tag. Seine körperlichen Verschleißerscheinungen aus der Fußballerkarriere machten ihm aber auch dort große Probleme. Am Weihnachtsabend verstarb die „PC-Spiel-Legende“ im Alter von nur 37 Jahren.