Rapid-Gegner Borac verpasste Auswärtssieg bei Zeljeznicar knapp

Am Donnerstagabend trifft der SK Rapid im Rückspiel des Conference-League-Achtelfinals auf den bosnischen Klub Borac Banja Luka. Dieser verpasste es am vergangenen Wochenende näher an Tabellenführer Zrinjski Mostar heranzurücken.

Auswärts beim Tabellenvierten Zeljeznicar Sarajevo kam Borac über ein 1:1 nicht hinaus, obwohl der Spielverlauf für den Rapid-Gegner weitgehend günstig war. Bereits nach wenigen Sekunden gingen die Gäste aus Banja Luka nach einem erneut sehr einfach vorgetragenen Spielzug über Vukovic und Savic, der von Sandi Ogrinec per Volley abgeschlossen wurde, mit 1:0 in Führung.

Nach zwölf Minuten glich die Heimmannschaft aus, nachdem sich gleich mehrere Borac-Verteidiger in ihren Mann-gegen-Mann-Duellen nicht energisch genug dagegenstemmten. Daraufhin gehörten die nächsten Minuten ebenfalls Zeljeznicar, das dann aber Glück hatte, als nach einem Foul an Vukovic der bereits verhängte Elfmeter für Borac wegen einer Abseitsstellung aufgehoben wurde.

Das größte Problem von Zeljeznicar war, dass die Abschlüsse weitgehend zu harmlos ausfielen. In der 80. Minute schwächte man sich aufgrund einer roten Karte für Matej Cvetanoski, die erst nach einem VAR-Check in Rot umgewandelt wurde, selbst. Die Schlussphase mussten die Hausherren also mit zehn Mann bestreiten.

Das Post-Game-Panel von Overlyzer zeigt, dass Borac seine einzige und echte, dauerhafte Druckphase erst nach der roten Karte ausbauen konnte.

In der Schlussphase fand der Österreicher Stefan Savic die beiden größten Chancen auf den Siegtreffer vor. Einmal scheiterte der Routinier per Kopf, einmal mit links aus kurzer Distanz. Am Ende blieb es aber beim 1:1, das unterm Strich auch leistungsgerecht ausfiel. Die xG-Werte standen am Ende bei 1.24 : 0.81 zugunsten von Borac, wobei dieser Wert erst in Überzahl so richtig ausgebaut werden konnte.

Hier könnt ihr euch die Highlights der Begegnung, in der Trainer Mladen Zizovic beinahe mit der gleichen Mannschaft auflaufen ließ, wie gegen Rapid, ansehen. Einzig Srdjan Grahovac und der zuletzt gegen Rapid gesperrte Linksverteidiger Sebastián Herrera rutschten im Vergleich zur Rapid-Partie in die Startelf.

Zrinjski Mostar, der Tabellenführer der bosnischen Liga, setzte sich indes auswärts bei Nachzügler Igman Konjic klar mit 3:0 durch. Zrinjski führt die Tabelle nun mit sechs Punkten Vorsprung auf Borac an, das allerdings ein Spiel weniger hat.