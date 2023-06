Romantische Rückkehr: Ángel di María vor Wechsel zu Benfica

In Portugal steht die „romantische Rückkehr“ eines verlorenen Sohnes an: Der argentinische Weltmeister Ángel di María wird nach 13 Jahren zu Benfica Lissabon zurückkehren. Der 35-Jährige wird damit auch einigen Verlockungen von außerhalb Europas widerstehen.

Im Jahr 2007 wechselte Di María von seinem Heimatklub Rosario Central aus Argentinien zu Benfica Lissabon. Die Ablöse betrug damals acht Millionen Euro. Im Laufe seiner Karriere generierte der Feintechniker noch Ablösesummen in Höhe von 180 Millionen Euro.

Zunächst wechselte der Argentinier zu Real Madrid, wo er vier Jahre spielte. Nach einer einjährigen Zwischenstation bei Manchester United zog es den Rechtsaußen zu Paris Saint-Germain, wo er gleich sieben Jahre erfolgreich spielte. Die vergangene Spielzeit verbrachte Di María bei Juventus Turin, das eine schwierige Saison durchlebte und nach einem empfindlichen Punktabzug nur Siebter in der Serie A wurde.

Dass Di María seinen Vertrag in Turin nicht verlängern würde, war bereits klar. Demnach traten einige Topklubs, aber auch „Neureiche“ auf den Plan. Der FC Barcelona zeigte loses Interesse an einer kurzfristigen Verpflichtung und auch Borussia Dortmund soll den Routinier auf dem Zettel gehabt haben. Ein Wechsel zu Inter Miami und seinem argentinischen Teamkollegen Lionel Messi wirkte eher unwahrscheinlich – interessanter dürfte da einmal mehr das Angebot aus Saudi-Arabien vom Al-Ittihad FC gewesen sein.

Nun entschied sich Di María aber doch für die romantische Variante. Der Transfer des 132-fachen Nationalspielers zu Benfica Lissabon soll praktisch durch sein, wie der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano berichtete. Der Argentinier soll vorerst einen Einjahresvertrag unterschreiben.

EXCLUSIVE: Benfica are closing in on Ángel Di Maria deal, here we go soon! 🚨⚪️🔴🦅🇦🇷

Negotiations at final stages — just final details are missing to get it sealed and it will happen in the next days if all goes to plan.

Contract until June 2024 accepted, waiting to sign. pic.twitter.com/5sulR1hPW2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023