Schweizer Superleague – das Resümee der 2010er Jahre

In der Schweiz wird diese Saison schon zum 123-Mal der nationale Fußballmeister ermittelt. Am vergangenen Wochenende wurden zwischen St. Gallen und Sion im ganzen Land die Matchbälle eingewintert. Grund genug für uns einen Blick in das Land zu werfen, in dem die zweitmeisten Austro-Legionäre aufspielen. Wir resümieren im heutigen dritten Teil, wie die 2010er Jahre bei unserem Nachbarn verlaufen sind.

16 Teams in der 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit 1.1.2010 in der höchsten Schweizer Liga inklusive der dazugehörigen Relegationsspiele gezählt. Besonders auffallend ist hier die eidgenössische Konstanz. Sieben der Top acht sind Stammgäste und waren fast durchgängig erstklassig.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Pkt Ø 1. FC Basel 1893 10 358 225 85 48 782 : 374 + 408 760 76,0 2. BSC Young Boys 10 358 193 84 81 695 : 452 + 243 663 66,3 3. FC Luzern 10 358 136 85 137 529 : 525 + 4 493 49,3 4. FC Sion 10 360 133 79 148 489 : 495 – 6 478 47,8 5. FC Zürich 9 322 122 84 116 473 : 464 + 9 450 50,0 6. Grasshopper Club Zürich (2) 9,5 340 120 78 142 463 : 510 – 47 438 46,1 7. FC Thun 9,5 340 108 99 133 463 : 511 – 48 423 44,5 8. FC St. Gallen 1879 9 324 115 65 144 436 : 523 – 87 410 45,6 9. FC Lugano 4,5 162 51 44 67 204 : 259 – 55 197 43,8 10. FC Lausanne-Sport (2) 5 178 41 34 103 196 : 312 – 116 157 31,4 11. Servette FC 3,5 90 28 20 42 108 : 135 – 27 104 29,7 12. FC Vaduz (2) 3 108 21 34 53 117 : 197 – 80 97 32,3 13. FC Aarau (2) 4,5 94 25 19 50 112 : 185 – 73 94 20,9 14. Neuchâtel Xamax (Konkurs) 2,5 72 19 16 37 87 : 121 – 34 73 29,2 15. Neuchâtel Xamax FCS 1,5 56 12 18 26 68 : 101 – 33 54 36,0 16. AC Bellinzona (3) 1,5 56 11 12 33 61 : 119 – 58 45 30,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Spielzeit (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergeben zum Beispiel für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen. Neuchâtel startete nach dem Konkurs mit dem Nachfolgeverein neu und wird deshalb an dieser Stelle separat gezählt.

Die Entwicklung

Der Zuschauerschnitt liegt konstant im fünfstelligen Bereich. Zwischen zehn und zwölf Tausend pendelt die durchschnittliche Besucherzahl je Spiel. In der Schweiz verdienen zahlreiche Österreicher (nach Deutschland, das zweitpopulärste Ausland) ein Fußball-Salär, der Großteil aber eher als Grenzpendler in unteren Ligen.

Namenstechnisch vertraut man übrigens seit 2012 auf Raiffeisen, beim Ligaformat änderte man seit 2003 nichts mehr. Die Super League wird mit einem Zehner-Feld ausgetragen, zwischenzeitlich mit einer Relegation runter zur Challenge League. Eine Besonderheit stellt die Rolle Lichtensteins dar. Das Fürstentum ist das einzige UEFA-Mitglied ohne eigene Meisterschaft, so nehmen alle deren Vereine am Schweizer Ligabetrieb teil. Der FC Vaduz war für drei Jahre erstklassig.

Die Bomber der Liga

Und hier haben wir die Torschützenliste der Zehner-Jahre. Wenig überraschend dominieren auch hier mit dem FC Basel und den Young Boys Bern die beiden erfolgreichsten Vereine dieser Zeit. Wir haben die Top fünf Goalgetter seit Anfang 2010 für euch:

92 Guillaume Hoarau (YB Bern)

86 Marco Schneuwly (YB Bern, Thun, Luzern, Sion)

69 Marco Streller (Basel)

62 Alex Frei (Basel)

59 Raphael Nuzzolo (Neuchâtel, Neuchâtel FCS, YB Bern)

Titel, Tränen, Triumphe, Torjäger – die kompakte 10er Ehrentafel

Auch die Schweizer Super League war lange Zeit eine eintönige Angelegenheit – Stichwort „Serienmeister“. Bis 2017 gingen alle Titel in den Zehner-Jahren nach Basel, ehe Adi Hütter 2017/18 deren Vorherrschaft mit den Young Boys aus Bern brach. Cupsiege durften in dieser Zeitspanne gleich fünf Vereine feiern und mit Munas Dabbur finden wir in der Torschützenliste einen alten Bekannten.

Meister Vizemeister Absteiger Cupsieger Torschützen 2010 FC Basel YB Bern FC Aarau FC Basel Seydou Doumbia (YB Bern, 30) 2011 FC Basel FC Zürich FC St. Gallen FC Sion Alexander Frei (FC Basel, 27) 2012 FC Basel FC Luzern Neuchatel FC Basel Alexander Frei (FC Basel, 24) 2013 FC Basel Grashopper Servette FC Grasshopper Oscar Scarione (St. Gallen, 21) 2014 FC Basel Grashopper FC Lausanne FC Zürich Shkelzen Gashi (Grasshopper, 19) 2015 FC Basel YB Bern FC Aarau FC Sion Shkelzen Gashi (FC Basel, 22) 2016 FC Basel YB Bern FC Zürich FC Zürich Munas Dabbur (Grasshopper, 19) 2017 FC Basel YB Bern FC Vaduz FC Basel Seydou Doumbia (FC Basel, 20) 2018 YB Bern FC Basel FC Lausanne FC Zürich Albian Ajeti (FC Basel) (17) 2019 YB Bern FC Basel Grashopper FC Basel Guillaume Hoarau (YB Bern, 24)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der dritte von zwölf Teilen der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Morgen sezieren wir an dieser Stelle ausnahmsweise Mal keine nationale Meisterschaft, sondern die europäische Königsklasse, die Champions League.