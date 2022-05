Titelgewinn, Feierlaune: Ajax-Fans tranken 65.000 Krügerl

Ajax Amsterdam krönte am Mittwochabend eine tolle Saison und holte sich mit einem 5:0-Heimsieg über den SC Heerenveen den Meistertitel. Eine Runde vor Schluss...

Ajax Amsterdam krönte am Mittwochabend eine tolle Saison und holte sich mit einem 5:0-Heimsieg über den SC Heerenveen den Meistertitel. Eine Runde vor Schluss liegt Ajax nun vier Punkte und damit uneinholbar vor der PSV Eindhoven. Und die Fans stellten dabei in ihrer Feierlaune wohl einen neuen Weltrekord auf.

Tagliafico, Berghuis und Haller trafen bereits in der ersten Halbzeit und sorgten damit für eine Vorentscheidung im Titelkampf. 54.335 Fans in der Johan Cruijff ArenA hatten also allen Grund zum Feiern und nüchtern gingen offenbar nur die wenigsten nach Hause. Nur im Stadion wurden unglaubliche 65.000 große Becher Bier zu je 65cl getrunken. Unmittelbar nach dem Spiel ging es in den Begegnungszonen der Arena noch weiter und so vermeldete Ajax, dass über 50.000 Liter Bier ausgeschenkt wurden.

In den Tanks des Stadions waren bereits 30.000 Liter Bier vorbereitet. Auf dem Parkdeck standen zudem vier große Heineken-Tankwägen, jeweils mit 10.000 weiteren Litern befüllt. Das Nachschenken wurde zur logistischen Herausforderung und auch das Tragen der Bier-Trays war für die Fans nicht immer gefahrenfrei, weil die Stiegen des Stadions schon in der ersten Halbzeit – aufgrund des einen oder anderen Hoppalas – ziemlich rutschig waren.

In der Schlussphase stellten Brobbey und Álvarez den Endstand von 5:0 her und gaben zusätzlich den endgültigen Grund fürs vermutlich nicht abschließende Meisterbier. Im Schnitt trank also jeder Zuschauer im Stadion einen Liter Bier. Ein solider Schnitt, wenn man bedenkt, dass auch zahlreiche Kinder und wohl auch Bierverächter im Stadion waren.

Die Fans zahlen im Ajax-Heimstadion übrigens fünf Euro pro Pint. Damit hat Ajax nur beim Heerenveen-Spiel eine knappe Viertelmillion Umsatz mit Bier gemacht. Ajax überbot damit den eigenen Rekord vom 4:0-Sieg über Dortmund, als die Fans 50.000 Biere tranken.