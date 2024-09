Transfer-Endspurt in Saudi-Arabien: Spät, aber teuer

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Mohamed Simakan

IV, 24, FRA | RB Leipzig – > Al-Nassr

RB Leipzig verkauft den französischen Innenverteidiger Mohamed Simakan an Al Nassr und erhält dafür vom saudi-arabischen Klub 45 Millionen Euro. Dem Franzosen wurde der Wechsel mit einem üppigen Gehalt schmackhaft gemacht. Laut Medienberichten erhält er für seinen Fünfjahresvertrag insgesamt ein Salär von 65 Millionen Euro, das ihm den Aufenthalt bei seinem neuen Arbeitgeber vergolden soll. Die Leipziger nahmen damit diesen Sommer schon mehr als hundert Millionen Euro ein, denn der Transfer von Dani Olmo zum FC Barcelona spülte 55 Millionen in die Kassen und Angeliño wurde um rund fünf Millionen Euro an die AS Roma verkauft. Bei seinem neuen Klub trifft Simakan auf einen sehr prominenten Mitspieler, denn mit Cristiano Ronaldo steht das Aushängeschild der Liga bei seinem Verein unter Vertrag. Es gibt natürlich noch weitere prominente Namen im Klub, wie Sadio Mané, Marcelo Brozovic und Aymeric Laporte.

Angelo

RA, 19, BRA | Chelsea FC – > Al-Nassr

Al-Nassr verpflichtete neben Simakan auch einen jungen Rechtsaußen, der vom Chelsea FC zu seinem neuen Arbeitgeber wechselt. Der junge Brasilianer wechselte gegen eine Ablöse von 23 Millionen Euro in die Wüste, wobei sich Chelsea auch eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt haben soll. Angelo stieß im Sommer 2023 vom FC Santos gegen eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro zum Chelsea FC und war in der vergangenen Saison an Racing Straßburg verliehen, wo er in 21 Ligue-1-Spielen vier Asssists beisteuerte. Ein Tor gelang ihm nicht, doch Al-Nassr scheint von dem jungen Spieler überzeugt zu sein und greift wieder einmal tief in die Tasche.

Steven Bergwijn

LA, 26, NED | Ajax – > Al-Ittihad

Al-Nassr ist jedoch nicht der einzige Klub der zum Ende der Transferzeit noch einmal Geld in die Hand nahm. Steven Bergwijn wechselt gegen eine Ablöse von 21 Millionen Euro von Ajax zu Al-Ittihad. Schon vor diesem Transfer gab der Verein rund 100 Millionen Euro für neue Spieler aus, wobei Aston-Villa-Rechtsaußen Moussa Diaby mit einer Ablöse von stolzen 60 Millionen der teuerste Transfer war. Bei seiner neuen Mannschaft wird der Niederländer prominente Mitspieler haben, etwa Karim Benzema, N’Golo Kanté und Fabinho.

Marcos Leonardo

ST, 21, BRA | Benfica – > Al-Hilal

Auch Benfica darf sich über einen Geldregen aus Saudi-Arabien freuen, denn Al-Hilal überwies für den 21-jährigen Mittelfeldspieler Marcos Leonardo stolze 40 Millionen Euro nach Portugal. Ein gutes Geschäft für Benfica, das den jungen Stürmer erst Anfang 2024 um 18 Millionen vom FC Santos verpflichtete, wo er in 168 Partien 54 Tore erzielte. Bei Benfica war er nur 324 Spielminuten in der Liga am Feld und kam meist nur als Joker in die Partie, erzielte aber immerhin sieben Tore. Al-Hilal reichte aber dieser Leistungsnachweis aus um 40 Millionen für den jungen Angreifer zu bezahlen.