Transfer-Overtime: Neue Klubs für Pjanic, Mustafi, Mayer und Todorovic

Die Sommertransferzeit ist seit 31. August um 23:59 Uhr in den meisten Ländern vorüber und ab diesem Zeitpunkt durften in den meisten Ländern nur noch vertragslose Spieler den Verein wechseln. In manchen Ländern ist das Transferfenster aber immer noch offen. Wir fassen zusammen, was sich nach Ende der Transferzeit noch tat.

Max Meyer

OM, 25, GER | 1.FC Köln – > Fenerbahce

Der ehemalige Schalker Max Mayer galt lange Zeit als eines der größten Talente des deutschen Fußballs. Den Sprung zum großen Star verpasste er aber und so wechselte er 2018 nach 192 Pflichtspielen für Schalke in die Premier League zu Crystal Palace. Von hier aus ging es bergab und Mayer floppte sowohl bei Palace, als auch später beim 1.FC Köln. Nun versucht er sein Glück in der Türkei: Fenerbahce Istanbul, das zuvor auch Salzburgs Mergim Berisha verpflichtete, holt Mayer ablösefrei und stattet ihn mit einem Zweijahresvertrag aus. Zuvor war auch ein Wechsel zu Sporting Braga nach Portugal im Raum gestanden.

Shkodran Mustafi

IV, 29, GER | FC Schalke 04 – > UD Levante

Der 20-fache deutsche Teamspieler und Weltmeister Shkodran Mustafi hat turbulente Zeiten hinter sich. In der vergangenen Saison spielte er für Arsenal und Schalke, hatte mit beiden Klubs schwere Probleme, stieg mit den Knappen ab. Das einstige Abwehrbollwerk wirkte alles andere als sicher und stand bei den Fans heftig in der Kritik. Nach knapp zwei Monaten Vereinslosigkeit wechselt Mustafi nun nach Spanien, wo er früher bereits für den FC Valencia die Schuhe schnürte. Für zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr schließt er sich der UD Levante an. Der ebenfalls in Valencia ansässige Klub startete mit zwei Unentschieden und einer Niederlage in die neue LaLiga-Saison. Mustafi entschied sich damit unter anderem gegen den SSC Napoli und Süper-Lig-Aufsteiger Adana Demirspor.

Miralem Pjanic

ZM, 31, BIH | FC Barcelona – > Besiktas

Der bosnische Topspieler Miralem Pjanic wechselt leihweise zu Besiktas Istanbul. Erst vor einem Jahr holte Barca den 31-Jährigen um unglaubliche 60 Millionen Euro aus Turin, aber der 101-fache Nationalspieler sammelte in seinen 30 Pflichtspielen für die Blaugrana keinen einzigen Scorerpunkt, was ihn zu einem der größten Flops der Vereinsgeschichte macht. Pjanic war nun bereits länger auf dem Abstellgleis und gerüchteweise stand eine Rückkehr zu Juventus oder gar ein Wechsel zu Chelsea oder den Bayern im Raum. Dass er sich nun für Besiktas entschied, kommt daher äußerst unerwartet. Die Schwarz-Weißen halten nach der einjährigen Leihe aber keine Kaufoption auf Pjanic, dessen Vertrag in Barcelona noch bis 2024 läuft.

Darko Todorovic

RV, 24, BIH | Red Bull Salzburg – > Akhmat Grozny

Der 15-fache bosnische Teamspieler Darko Todorovic wird zum dritten Mal von Red Bull Salzburg verliehen. Nachdem er in der Vergangenheit bereits leihweise für Holstein Kiel und Hajduk Split spielte, wechselt der 24-Jährige nun in die russische Premier Liga zu Akhmat Grozny. Die Tschetschenen halten eine Kaufoption auf den Rechtsverteidiger. Für Salzburg bestritt Todorovic nur 14 Pflichtspiele und auch bei seinen letzten Leihstationen überzeugte er nicht auf der ganzen Linie. Neben Akhmat war auch der Playoff-Gegner der Salzburger, Bröndby IF, an einer Verpflichtung des Bosniers interessiert.