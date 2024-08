Uruguayischer Fußballer stirbt nach Zusammenbruch auf dem Spielfeld

Die Fußballwelt ist um eine traurige Nachricht reicher. Einige Tage nach einem Kollaps auf dem Platz verstirbt der uruguayische Verteidiger Juan Izquierdo im Krankenhaus....

Die Fußballwelt ist um eine traurige Nachricht reicher. Einige Tage nach einem Kollaps auf dem Platz verstirbt der uruguayische Verteidiger Juan Izquierdo im Krankenhaus. Die Trauer zieht sich durch die gesamte Fußballwelt.

Im Rahmen des Achtelfinals der Copa Libertadores trafen das uruguayische Schwergewicht Nacional und der brasilianische Traditionsklub FC São Paulo aufeinander. Letztere entschieden das Spiel 2:0 für sich und schritten in das Viertelfinale vor, doch das war nach dem Schlusspfiff nur Nebensache. Wenige Minuten vor Schluss kollabierte Nacionals Innenverteidiger Juan Izquierdo ohne Gegeneinwirkung an der Mittellinie.

Sofort eilten der Schiedsrichter sowie Spieler beider Teams zu Izquierdo und gestikulierten um Hilfe, ein Rettungswagen eilte sofort auf den Platz und versorgte den 27-Jährigen. Anschließend eilte man ihn in das Albert-Einstein-Krankenhaus von São Paulo, wo er weiters behandelt wurde.

Nach der Begegnung teilte Nacional mit, dass Izquierdo eine Herzrhythmusstörung erlitten habe und sich in stabilem Zustand befinde. In den folgenden Tagen meldeten sich auch die Ärzte des Krankenhauses über die Kanäle von Nacional in den sozialen Medien zu Wort. Izquierdo wurde an künstliche Beatmungsgeräte angeschlossen, doch auch der Hirndruck stieg an, während man ihn weiter beobachtete. Folglich kategorisierte man seinen Zustand als „kritisch“ ein.

Am 27. August verstarb Juan Izquierdo an einem Herzstillstand in Verbindung mit einer Herzrhythmusstörung. Er hinterlässt eine Ehefrau, sowie zwei Kinder, wovon das jüngste erst zehn Tage vor seinem Tod geboren wurde.

Die Reaktionen auf den tragischen Tod



Die traurige Nachricht des Todes von Izquierdo macht die ganze Fußballwelt betroffen. Zwei Tage nach dem Zusammenbruch zeigte der FC São Paulo Solidarität und trug beim Einlaufen vor der Ligapartie gegen Vitória ein Shirt mit dem Aufdruck „Fuerza Izquierdo“ (Kraft, Izquierdo).

Auch Altstar Luis Suárez trug beim Ligaspiel von Inter Miami unter dem Trikot ein Shirt, auf dem „Fuerza Juan“ zu lesen war.

Nacional selbst spricht vom „tiefsten Schmerz […] in unseren Herzen“ und fügt hinzu: „Juan, du wirst für immer bei uns sein.“

Die südamerikanische Fußballwelt bekundete anschließend ihr Beileid und zahlreiche Vereine trauern um den Verlust von Izquierdo, auch FIFA-Präsident Gianni Infantino und CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez schlossen sich an.

Der uruguayische Verband AUF verschob sämtliche Partien der ersten und zweiten Liga, Nacional kündigte indes eine fünftägige Trauer an.

Juan Izquierdo debütierte 2018 in der uruguayischen Liga und wurde dort zweimal Meister.

Tim Bosnjak, abseits.at