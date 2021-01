US-Fußball: Tochter von Dennis Rodman startet Profikarriere

Ihr Vater war zu seiner Zeit einer der größten Stars im US-Basketball. Nun startet Trinity Rodman, die Tochter des ehemaligen NBA-Stars Dennis Rodman, ihre...

Ihr Vater war zu seiner Zeit einer der größten Stars im US-Basketball. Nun startet Trinity Rodman, die Tochter des ehemaligen NBA-Stars Dennis Rodman, ihre eigene Karriere im Profisport.

Wer in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts aufwuchs und dabei eine Leidenschaft für Sport entwickelte kam an einer Mannschaft nicht vorbei: die Chicago Bulls um den Megastar und besten Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan.

Manch einer wird sich nun fragen, was das denn jetzt mit Fußball zu tun hat: Einer der Mannschaftskollegen von Jordan bei den legendären Bulls war Dennis Rodman. Der heute 59-Jährige gilt im US-amerikanischen Basketball als einer der besten Defensivspieler seiner Generation. Abseits des Courts fiel er vor allem durch seinen Hang zu Partys, Alkohol und Drogen auf, was den einen oder anderen Skandal provozierte. Noch heute gehört Rodman zu den bekanntesten Namen im US-Sport.

Die Tochter von Rodman, Trinity, zählt zu den größten Fußball-Talenten der USA. Wie die meisten wissen werden, beherrscht das Nationalteam des Landes den internationalen Frauenfußball bereits seit Jahrzehnten.

Trinity Rodman gilt als Ausnahmetalent und wurde zuletzt im Draft der National Women’s Soccer League (die Profimannschaften dürfen im US-Sport jedes Jahr nach einer festgelegten Reihenfolge die besten Spieler*innen aus dem College „ziehen“) an zweiter Stelle von Washington Spirit gewählt.

Die 18-Jährige ist sogar so gut, dass sie den College Level überspringt und von der Highschool direkt in den Profisport wechselt. „Ich weiß, dass der Profisport ein höheres Level ist und ich glaube, ich bin an dem Punkt, an dem ich auf diesem Level noch besser werden kann, als auf dem College“, so Rodman. „Und ich dachte mir: Mach das einfach!“

Ihre Berufung in das Nationalteam, welches sich 2019 den Weltmeistertitel holte, dürfte wohl auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Bei der CONCACAF-Meisterschaft der U20-Juniorinnen im letzten März, glänzte sie jedenfalls mit acht Toren und sechs Vorlagen.

Wie der Spiegel in einem Artikel schreibt, hatte Trinity Rodman lange keine Beziehung zu ihrem Vater. Ihre Mutter Michelle war bereits die dritte Frau von Dennis Rodman. Die Eltern trennten sich 2004, Michelle zog Trinity und ihre Geschwister größtenteils alleine groß.

Kind von einem berühmten Sportler oder einer Sportlerin zu sein ist sicher nicht leicht. Meist wird man an der Karriere der Eltern gemessen werden. Eine Folge davon sind überzogene Erwartungen im Hinblick auf den sportlichen Werdegang des Sprösslings. Und wenn man ehrlich ist, dann ist der Draft von Rodman vor allem wegen ihres berühmten Nachnamens eine große Nachricht wert.

Ihre sportlichen Qualitäten soll das jedoch nicht in Abrede stellen. Zudem positioniert sie sich in diesem Punkt deutlich: „Er [Dennis Rodman] war ein toller Sportler, und ich habe diese Gene von ihm. Aber ich bin Trinity Rodman und nicht nur Dennis Rodmans Tochter“, so die Angreiferin. „Ich freue mich, meinen eigenen Weg zu gehen und auf diesem besser zu werden.“