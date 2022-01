Verrückte Statistik: Ajax mit Torverhältnis von 59:4 nur Zweiter

In der niederländischen Eredivisie sind aktuell 19 Spieltage absolviert und ein Blick auf die Tabelle zeigt eine äußerst kuriose Situation. PSV führt nämlich mit...

In der niederländischen Eredivisie sind aktuell 19 Spieltage absolviert und ein Blick auf die Tabelle zeigt eine äußerst kuriose Situation. PSV führt nämlich mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle vor Ajax an, obwohl der 35-fache Meister aus Amsterdam die mit Abstand beste Tordifferenz aufweist.

Vergangene Woche rollte in der Eredivisie nach einer kurzen Winterpause wieder das runde Leder und sowohl Ajax als auch PSV starteten mit einem Sieg ins neue Kalenderjahr. Der Ex-Salzburger Trainer Roger Schmidt verlor am 24. Oktober das direkte Duell gegen den Meisterschaftskonkurrenten Ajax mit 0:5 (!), holte danach aber aus den nächsten neun Meisterschaftspartien acht Siege und ein Unentschieden.

Richtig stark in Form befand sich am Ende des vergangenen Spieljahrs der österreichische Legionär und Rechtsverteidiger Phillipp Mwene, der im Dezember in drei verschiedenen Meisterschaftsspielen einen Treffer beisteuern konnte und durchaus einen Anteil daran hat, dass seine Mannschaft an der Tabellenspitze steht. Ebenfalls ein Dauerbrenner ist der Ex-Salzburger Andre Ramalho, der in 17 der 19 Meisterschaftspartien in der Startaufstellung stand.

Kurios ist aber auch die Tordifferenz, denn Ajax befindet sich auf dem zweiten Tabellenplatz, obwohl die Mannschaft unglaubliche 59 Tore erzielte und nur vier Treffer kassierte! Zum Vergleich: PSV schoss 47 Tore und kassierte 24 Gegentreffer und liegt damit um 32 Tore hinter Ajax.

Ajax gab aber zwei Niederlagen und drei Unentschieden ab. Neben zwei torlosen Punkteteilungen gab es ein 1:1-Unentschieden und Niederlagen gegen Utrecht (0:1) und AZ (1:2). Beide Niederlagen kamen übrigens unmittelbar nach einem Champions-League-Spiel zustande.

Es ist dennoch davon auszugehen, dass Ajax am Ende der Saison ganz oben stehen wird. Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag zeigte mehrere großartige Leistungen und gewann beispielsweise auswärts gegen Sporting mit 5:1 und deklassierte auch den BVB zweimal eindrucksvoll mit einem Gesamtscore von 7:1! Spannend wird es am 23. Jänner, denn Ajax kann kommendes Wochenende mit einem Sieg im direkten Duell wieder an PSV Eindhoven vorbeiziehen.

Wir wollen uns zum Abschluss die Expected-Points-Tabelle der niederländischen Eredivisie ansehen. Den entscheidenden Wert findet ihr ganz rechts in der Tabelle, wo man sehen kann, dass Ajax im Schnitt mit rund sieben Punkten die Tabelle anführen müsste:

Quelle: Wyscout S.p.a.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!