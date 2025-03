Wie geht’s eigentlich Kelvin Yeboah?

Im Zuge unserer neuesten „Was wurde aus“-Serie sehen wir uns den Werdegang einzelner Fußballer an, die innerhalb der letzten fünf Jahre in der österreichischen...

Im Zuge unserer neuesten „Was wurde aus“-Serie sehen wir uns den Werdegang einzelner Fußballer an, die innerhalb der letzten fünf Jahre in der österreichischen Bundesliga spielten. Wer schaffte den Durchbruch, wer musste einen Rückschritt machen und wie geht es den Ex-Bundesliga-Legionären heute?

Im zweiten Teil unserer Serie widmen wir uns einem Spieler, dessen Verkauf im Jänner 2022 eine Art Gamechanger für den SK Sturm Graz darstellte.

Die Grazer holten den ghanaisch-stämmigen Italiener Kelvin Yeboah ein Jahr zuvor von der WSG Tirol und verkauften ihn nach nur einem Jahr um stolze 6,5 Millionen Euro an den Genua CFC. Für Sturm Graz hatte Yeboah 45 Pflichtspiele bestritten und dabei 20 Tore und zehn Assists beigesteuert.

In Genua wurde Yeboah allerdings nicht glücklich. In 31 Spielen erzielte er nur einen Treffer und nach bereits einem Jahr wurde er vom italienischen Klub, der mittlerweile in die zweite italienische Spielklasse abgestiegen war, an den FC Augsburg verliehen. Auch in Augsburg war sein Erfolg mit einem Tor und zwei Assists in 13 Spielen überschaubar.

In der Saison 2023/24 wurde Yeboah zwei weitere Male verliehen. Zunächst ging es in die französische Ligue 1 zu Montpellier, wo er keine einzige Partie von Beginn an spielte und in der Liga lediglich 13-mal eingewechselt wurde. Insgesamt kam er in 15 Pflichtspielen auf nur einen Treffer. Etwas besser verlief es für den mittlerweile 24-Jährigen in Belgien. Standard Lüttich bezahlte beinahe eine halbe Million Euro Leihgebühr und innerhalb seiner fünf Monate beim Klub kam Yeboah auf sechs Tore und zwei Assists in 14 Spielen. Lüttich nahm dennoch von einer fixen Verpflichtung Abstand, auch weil die Ablöseforderung von Genua zu hoch erschien.

Im vergangenen Sommer war jedoch ein anderer Klub bereit, die 2,5 Millionen teure Ablöse für Yeboah zu stemmen. Hierbei handelte es sich um den Minnesota United FC aus der amerikanischen Major League Soccer. Der ehemalige italienische U21-Nationalspieler wurde beim US-amerikanischen Profiklub mit einem langfristigen Vertrag bis zum Ende des Jahres 2027 ausgestattet.

Dass Yeboah über großes Potenzial verfügt, das er über die vorherigen Jahre schlichtweg nicht abrufen konnte, zeigte er schon in seinem ersten halben Jahr in den USA. In zwölf Spielen für Minnesota United kam er auf neun Tore und drei Assists und auch die neue Saison 2025 begann mit zwei Toren aus den ersten vier Ligaspielen vielversprechend.

Für den Mittelstürmer ist es nun wichtig, dass er wieder Kontinuität und eine Art „Heimatgefühl“ in seine Karriere bringt, nachdem er zuvor innerhalb von zweieinhalb Jahren gleich bei vier verschiedenen Klubs spielte und nirgends wirklich zum Leistungsträger avancierte. In Minnesota scheint er allerdings die richtigen Rahmenbedingungen vorzufinden, um auch dauerhaft wieder in die Spur zu finden.