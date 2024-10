Zweifacher Vizeweltmeister und Krankl-Teamkollege Johan Neeskens verstorben

Große Trauer um Johan Neeskens. Wie der niederländische Fußballverband KNVB am 06. Oktober mitteilte, ist Neeskens während der Teilnahme am verbandsinternen Trainerprojekt „World Coaches“...

Große Trauer um Johan Neeskens. Wie der niederländische Fußballverband KNVB am 06. Oktober mitteilte, ist Neeskens während der Teilnahme am verbandsinternen Trainerprojekt „World Coaches“ im Alter von 73 Jahren verstorben. „Der internationale Fußball verliert eine Legende. Für diesen enormen, plötzlichen Verlust fehlen uns die Worte. Die Welt nimmt nicht nur Abschied von einem begnadeten Sportler, sondern vor allem von einem engagierten, leidenschaftlichen und wunderbaren Menschen“, teilte der Verband auf „X“ mit. Neeskens habe sich bei der Veranstaltung dem Vernehmen nach unwohl gefühlt und sei kurze Zeit darauf verstorben.

Gemeinsame Zeit mit Hans Krankl beim FC Barcelona

In seiner aktiven Spielzeit bildete er in den 70er Jahren mit seinem niederländischen Teamkollegen Johan Cruyff (1947-2016) das Mittelfeld, das die Fußballwelt verzauberte. Mit Cruyff spielte er gemeinsam bei Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft. Dreimal in Folge durfte der in Heemstede geborene ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler mit Ajax Amsterdam den Gewinn des Europapokals der Landesmeister feiern. Gemeinsam mit Hans Krankl gewann er zudem 1979 den Cup der Cupsieger. Mit der niederländischen Auswahl stürmte er mit dem berühmten „voetbal totaal“ zweimal ins WM-Finale, wo ihm ein Sieg allerdings verwehrt blieb.

Besonders das WM-Finale 1974 in Deutschland bleibt den Niederländern in Erinnerung. Bei der 1:2-Niederlage gegen den Gastgeber Deutschland im Olympiastadion München brachte er „Oranje“ nach einem Elfmeter bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Bei dem Elfmeter stand er der Torwartlegende Sepp Maier gegenüber, vor dem er großen Respekt hatte. „Das war das erste Mal, dass ich vor einem Elfmeter ein bisschen nervös war“, gestand er später. Schon vier Jahre später hatte er unter der Leitung von Ernst Happel die Möglichkeit, sich in Argentinien die Fußballkrone aufzusetzen. Doch auch bei dieser Endrunde hatte er im Finale das Nachsehen gegen den Gastgeber. Insgesamt erzielte Neeskens in 49 Länderspielen zwischen 1970 und 1981 17 Tore.

Kraftvoll, unermüdlich, Herzensmensch

Egal, wo Neeskens auftrat, genoss er großes Ansehen. Er war bekannt als leidenschaftlicher Fußballer, warf sich in jeden Zweikampf und war ein unermüdlicher Läufer, doch immer mit „Stil“. „Ich habe immer gerne mit Stil gespielt – um zu gewinnen“, beschrieb er sich und seinen Spielstil. Für Ajax-Teamkollege Sjaak Swart hatte Neeskens den Wert wie „zwei Männer im Mittelfeld“. Nach dem Gewinn des Europapokals der Landessieger wechselte Neeskens in die USA, wo er gemeinsam mit Franz Beckenbauer bei New York Cosmos spielte.

Nach seiner aktiven Zeit startete er in den 1990er eine Trainerkarriere und blieb dem Fußball an der Seitenlinie treu. Unter Frank Rijkaard war der Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, beim FC Barcelona und bei Galatasaray Istanbul. Weitere Trainerstationen waren in der Schweiz und Südafrika (Mamelodi Sundowns FC). Als Funktionär im niederländischen Fußballverband kümmerte er sich zuletzt um das Trainerausbildung-Projekt „World Coaches“.