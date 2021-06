Werder verkauft Rashica erwartungsgemäß, Javi Martínez unterschreibt in Katar

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Milot Rashica

LA, 24, KOS | SV Werder Bremen – > Norwich City

Sowohl Milot Rashica, als auch Werder Bremen haben sich das alles wohl ein wenig anders vorgestellt: Noch vor wenigen Monaten wurde der 24-jährige Kosovare als möglicher Neuzugang bei Bayern München, Aston Villa, AS Roma, Lazio Rom und RB Leipzig, sowie mehreren anderen deutschen Klubs gehandelt worden. Nun stieg Rashica – auch nach einer persönlich schwachen Saison – mit Werder Bremen ab und wechselt um „nur“ elf Millionen Euro „nur“ zu Premier-League-Aufsteiger Norwich, wo der 32-fache Teamspieler einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete. Für Werder Bremen erzielte er in 100 Pflichtspielen 27 Tore und 19 Assists.

Patrizio Stronati

IV, 26, CZE | Banik Ostrava – > Puskas Akademia

Nach drei Jahren als Stammspieler und Abwehrchef bei seinem Stammverein Banik Ostrava wechselt der einstige Austria-Flop Patrizio Stronati weiter nach Ungarn. Der 190cm große Innenverteidiger unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei der Puskas Akademia, dem in Orbáns Heimatstadt Felcsút ansässigen Haus- und Hofklubs des ungarischen Machthabers. In der vergangenen Saison wurde der kleine Klub mit dem topmodernen Stadion überraschend Zweiter in der ungarischen NB I. Mit dem neunfachen tschechischen Teamstürmer Libor Kozak verpflichtete Puskas Akademia noch einen weiteren Kapazunder und will in der kommenden Saison Ferencvaros angreifen.

Kristijan Dobras

ZM, 29, AUT/CRO | Blau-Weiß Linz – > FC Vaduz

Der 29-jährige Kristijan Dobras ist auf den Reisegeschmack gekommen. 2019/20 kickte er für Melbourne Victory in Australien und ohne Einsätze in Kasachstan bei Irtysh, das in Konkurs ging. Zuletzt kehrte der kroatisch-stämmige Wiener für ein halbes Jahr nach Österreich zurück und wurde mit Blau-Weiß Linz Zweitligameister. Jetzt geht wieder ins Ausland, wenn auch nicht ganz so weit weg, wie zuletzt: Dobras unterschrieb für ein Jahr beim FC Vaduz, dem Schweizer Super League Absteiger, der kommende Saison schnell wieder nach oben will. Falls sie trotz Abstieg bleiben, würde Dobras auf einige Landsleute treffen: Auch Boris Prokopic, Sebastian Santin, Manuel Sutter und Elvin Ibrisimovic kicken im Fürstentum.

Javi Martínez

DM, 32, ESP | FC Bayern München – > Qatar Sports Club

Nach neun Jahren kehrt Javi Martínez dem FC Bayern München nun doch den Rücken. Bereits seit einem Jahr wirkte ein baldiger Wechsel nach Bilbao durchwegs wahrscheinlich, kam jedoch nie zustande. In der vergangenen Saison kam Martínez dann doch noch auf 30 Pflichtspieleinsätze für die Bayern, stand dabei aber nur knapp 900 Minuten am Platz. Nun geht die Reise ablösefrei weiter, aber nicht ins Baskenland, sondern nach Katar. Der Qatar SC, der bisher eher eine No-Name-Truppe stellte und bei der der spanische Innenverteidiger Alejandro Gálvez Kapitän ist, nimmt Javi Martínez unter Vertrag. Der bisher bekannteste Spieler, der für den Qatar SC spielte, war die nigerianische Legende Jay-Jay Okocha.