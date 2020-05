Wo wird wann gespielt? Der abseits.at Restart-Kalender!

Einige Termine zum Wiederbeginn nationaler Ligen stehen bereits fest. Wir haben einen Kalender aufbereitet, der die bereits feststehenden Termine chronologisch auflistet. Gespielt wird bereits...

Gespielt wird bereits in Deutschland, Südkorea, Taiwan, den Färöer-Inseln und seit gestern Estland und Costa Rica. Die nationalen Ligen von Weißrussland, Turkmenistan, Tadschikistan und Nicaragua ließen sich ohnehin von Beginn an nicht von der Corona-Krise beirren. Folgende Ligen fahren ihren Betrieb als nächste wieder hoch:

23. Mai: 1. Tschechische Liga

Bereits am kommenden Wochenende beginnt die tschechische Liga mit dem Nachtragspiel zwischen Teplice und Slovan Liberec. Die erste reguläre Runde ohne Publikum wird kommende Woche am 26. und 27.Mai ausgetragen.

23. Mai: 1. Ungarische Liga + Cup

Mit den beiden Cup-Halbfinalspielen und einem Nachtragspiel in der Liga kehrt auch der ungarische Fußball bereits diese Woche auf den Platz zurück. Ab 27.Mai gibt es dann zudem reguläre Ligatermine.

24. Mai: Portugiesisches Cupfinale

Vor leeren Rängen kommt es am 24.Mai um 18:15 Uhr zum O Clássico im Estadio Nacional, bei dem es erstmals seit dem Wiederhochfahren europäischer Ligen um Silberware geht. Benfica und der FC Porto tragen das Endspiel um den portugiesischen Cup aus.

24. Mai: Weißrussisches Cupfinale

Die weißrussische Liga läuft ohnehin regulär weiter, aber am 24.Mai gibt es zudem einen Pokal zu gewinnen: Dinamo Brest und BATE Borisov rittern in der Hauptstadt Minsk um den weißrussischen Cup.

25. Mai: 2. Tschechische Liga

Die zweite Liga Tschechiens ist ähnlich früh dran wie die erste: Am 25.Mai gibt es das erste Spiel zwischen Dukla Prag und Vysocina Jihlava, am 26.Mai folgen sechs weitere Partien.

26. Mai: Polnischer Cup

Polen fährt sein Frühlingsprogramm mit zwei Spielen des Cup-Viertelfinals am 26. und 27.Mai wieder hoch.

28. Mai: 1. Dänische Liga

Bereits am 28.Mai wird das Nachtragspiel zwischen Aarhus und dem Randers FC in der dänischen Superliga ausgetragen. Zwischen dem 29.Mai und dem 2.Juni werden dann – auf vier Tage verteilt – alle Teams im Einsatz sein und damit die 25.Runde abschließen.

29. Mai: Österreichisches Cupfinale

Red Bull Salzburg und Austria Lustenau treffen sich um 20:45 Uhr in Klagenfurt zum Cupfinale.

29. Mai: 1. Polnische Liga

Über drei Tage wird die 27.Runde der polnischen Liga ausgetragen. Das Auftaktspiel zwischen Slask Wroclaw und Rakow Czestochowa findet am 29.Mai statt.

29. Mai: 2. Dänische Liga

Innerhalb von drei Tagen wird die 21. Runde der zweiten dänischen Liga mit insgesamt sechs Partien abgeschlossen.

30. Mai: Kroatischer Cup

Am 30. und 31.Mai wird das Halbfinale im kroatischen Cup gespielt. Slaven Belupo gegen Lokomotiva Zagreb ist das Comeback-Spiel Kroatiens und einen Tag darauf wird im Spiel zwischen Rijeka und Osijek der Finalgegner ermittelt.

30. Mai: 1. Serbische Liga

Der 30.Mai ist ein Großkampftag in der serbischen Liga: Gleich acht Spiele stehen um 16 und 18 Uhr auf dem Programm, womit die 27.Runde gleich binnen weniger Stunden abgeschlossen wird.

30. Mai: 1. Israelische Liga

Diverse israelische Klubs sind bereits jetzt in Testbetrieb und die Saison wird am Abend des 30.Mai mit der 27.Runde und drei Partien fortgesetzt. Zwischen 1. und 3.Juni gibt es zudem vier weitere Spiele.

1. Juni: Schwedischer Cup

In vier Spielen am späten Nachmittag wird das Viertelfinale im schwedischen Cup ausgetragen. Kleinere schwedische Klubs und auch Frauen und Nachwuchs testen bereits durchgehend seit einigen Wochen.

2. Juni: Österreichische Bundesliga

Das „untere Playoff“ läutet das Finale der österreichischen Bundesliga ein. Drei Spiele finden am 2.Juni statt, drei weitere Partien im Meisterplayoff am 3.Juni. Danach gibt es durchgängige „Englische Wochen“.

2. Juni: 2. Polnische Liga

Die zweite polnische Liga beginnt fünf Tage nach der höchsten Spielklasse. An diesem Tag finden bereits fünf Partien statt, in den darauffolgenden beiden Tagen noch einmal drei.

3. Juni: Serbischer Cup

Vier Tage nach dem serbischen Ligastart wird das Viertelfinale im serbischen Cup ausgetragen. Alle vier Spiele finden um 15 Uhr statt.

5. Juni: 1. Kroatische Liga

An den drei Tagen von 5. bis 7.Juni wird die 27.Runde der kroatischen Liga ausgetragen. Wie oben erwähnt läutet bereits zuvor das Cup-Halbfinale das Comeback des kroatischen Fußballs ein.

9. Juni: DFB-Pokal

Das Halbfinale im DFB-Pokal findet am 9.Juni statt: Jeweils um 20 Uhr empfängt das Sensationsteam aus Saarbrücken Bayer Leverkusen, sowie Bayern München Eintracht Frankfurt.

10. Juni: Dänischer Cup

Das Halbfinale des dänischen Cups wird ausgetragen. Das erste Halbfinale zwischen SönderjyskE und Horsens steigt um 18 Uhr, das zweite zwischen Aalborg und Aarhus um 20:45 Uhr.

16. Juni: Norwegische Liga

Die norwegische Eliteserien geht am 16.Juni in eine neue Saison und steht damit vor einer organisatorisch etwas leichteren Aufgabe, weil immerhin alle 16 Teams mit 0 Punkten anfangen und keine Eventualitäten bedacht werden müssen. Ursprünglich wäre die Saison in Norwegen am 5.April gestartet.

17. Juni: Tschechischer Cup

Das Halbfinale des tschechischen Cups wird am 17.Juni um 14 Uhr angepfiffen. Es trifft Sigma Olmütz auf Slovan Liberec und Slavia Prag auf Viktoria Pilsen.

21. Juni: 1.Russische Liga

Russlands höchste Spielklasse soll laut bereits fixiertem Termin am 21.Juni wieder ins Geschehen eingreifen und die 23.Runde der Meisterschaft ausspielen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen im Land ist dieser Termin aber vermutlich weiterhin eher an der Kippe bzw. könnte noch einmal überdacht werden.

Wenn weitere fixe Termine bekanntgegeben werden, werden wir diese Liste natürlich sofort aktualisieren.

Bereits fix abgebrochen

Die Ligen in Frankreich, Holland, Belgien, Luxemburg, Schottland, Zypern und Liechtenstein wurden bereits fix für beendet erklärt. Einige andere Ligen sind noch in der Entscheidungsphase, ob weitergespielt werden kann. Andere, wie etwa die Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Griechenland, die Türkei oder die Ukraine spielen zwar weiter, haben aber noch keine fixen Termine bekanntgegeben.

