Wolves holen portugiesisches Megatalent um 40 Millionen Euro

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Vedat Muriqi

ST, 26, KOS | Fenerbahce Istanbul – > Lazio Rom

Lazio Rom holt den kosovarischen Teamstürmer Vedat Muriqi in die „ewige Stadt“. Muriqi wechselte vor einem Jahr um 3,5 Millionen Euro von Caykur Rizespor nach Istanbul und erzielte in 36 Pflichtspielen 17 Tore und sieben Assists. Nun vergoldet Fenerbahce den 194cm großen Stürmer und wird mit Bonuszahlungen bis zu 19,5 Millionen Euro für Muriqi lukrieren, wobei knapp 17 Millionen sofort fließen sollen. Muriqi unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bei den Laziali und ist dort der erste Spieler, der gegen eine Ablösesumme kommt. Zuvor hatte Lazio Pepe Reina, Gonzalo Escalante und Jean-Daniel Akpa Akpro ablösefrei verpflichtet.

Fábio Silva

ST, 18, POR | FC Porto – > Wolverhampton Wanderers

Die Portugal-Filiale in der englischen Premier League, die Wolverhampton Wanderers, verpflichten eines der größten Talente aus dem Land des Europameisters und legen dafür stolze 40 Millionen Euro auf den Tisch. Fábio Silva ist eines der größten Nachwuchstalente der Welt und kostet eine rekordverdächtige Ablösesumme, obwohl er auf Profilevel für den FC Porto erst 21 Spiele absolvierte, in denen er dreimal traf und zwei Tore vorbereitete. Der U19-Nationalspieler unterschrieb bei den Wolves einen Fünfjahresvertrag, besitzt eine Ausstiegsklausel um 125 Millionen Euro in seinem Vertrag und ist der zehnte Portugiese im Kader der von Nuno Espirito Santo trainierten Wolves.

Pione Sisto

LA, 25, DEN | Celta Vigo – > FC Midtjylland

Vor vier Jahren verkaufte der FC Midtjylland den durchschlagskräftigen Linksaußen Pione Sisto um sechs Millionen Euro nach Spanien zu Celta Vigo. Ein Jahr vor seinem Vertragsende holt der dänische Meister den 21-fachen Nationalspieler mit südsudanesischen Wurzeln um 2,5 Millionen Euro retour. Sisto bestritt 135 Pflichtspiele für Celta Vigo und erzielte dabei 18 Tore und 14 Assists, wobei der ganz große Durchbruch allerdings ausblieb. In den letzten beiden Saisonen kam er über den Status eines Ergänzungsspielers nicht mehr hinaus. Für Midtjylland debütierte Sisto bereits im Alter von 17 Jahren und avancierte schnell zum Shooting Star. Bevor er nach Spanien wechselte, wurde Sisto auch von der halben deutschen Bundesliga und weiteren Top-Klubs wie Ajax Amsterdam, Inter Mailand, Southampton oder Everton gejagt.

Roger Assalé

ST, 26, CIV | Young Boys Bern – > FCO Dijon

Die Young Boys Bern verlieren einen ihrer Leistungsträger der erfolgreichen letzten Jahre. Der dreifache Schweizer Meister Roger Assalé wechselt in die französische Ligue 1 und schließt sich bis Sommer 2024 dem FCO Dijon an. Die Franzosen bezahlen vier Millionen Euro Ablöse nach Bern, womit der Ivorer der neuntteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte ist. Der 20-fache Nationalspieler, der sowohl als Mittelstürmer, als auch als Rechtsaußen eingesetzt werden kann, erzielte in 129 Spielen für „YB“ 44 Tore und bereitete 31 weitere vor. Zuletzt waren mit Brest und Nantes auch zwei weitere französische Erstligisten an einer Verpflichtung Assalés interessiert.