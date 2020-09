Yordy Reyna wechselt in US-Hauptstadt, neue Klubs für zwei Mattersburger

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Eran...

Eran Zahavi

ST, 33, ISR | Guangzhou R&F – > PSV Eindhoven

Zwei Monate nach seinem 33. Geburtstag wechselt der israelische Supertorjäger Eran Zahavi zur PSV Eindhoven. Es ist nach einem wenig erfolgreichen Gastspiel in Palermo seine zweite Auslandsstation in Europa. Zuletzt hatte der 54-fache Teamstürmer in China für Guangzhou R&F, also den kleineren der beiden Guangzhou-Klubs, gespielt. Dort verbrachte er knapp vier Jahre und erzielte in 117 Partien 103 Tore. Für seinen israelischen Stammklub Maccabi Tel Aviv erzielte der Routinier 122 Tore in 157 Spielen. Eine ähnliche Quote erhofft man sich nun in den Niederlanden, wo Zahavi einen Zweijahresvertrag unterzeichnete. Der 180cm große Stürmer kommt ablösefrei aus China.

Yordy Reyna

ST, 27, PER | Vancouver Whitecaps – > D.C. United

In Österreich bestritt der 27-jährige Peruaner Yordy Reyna 26 Spiele für Grödig, in denen er zwölfmal traf und zudem 36 Partien für Red Bull Salzburg, wobei er meistens von der Bank kam und sich nur dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte. In Österreich funktionierte der kleine, wendige Stürmer also nur bedingt, aber dafür machte er sich zuletzt in der Major League Soccer einen Namen: Für die Vancouver Whitecaps bestritt Reyna 86 Partien und steuerte dabei 21 Tore und 17 Assists bei. Nun wechselt der 169cm-Mann ligaintern zu D.C. United. Die Hauptstädter bezahlten 400.000 US-Dollar Ablöse, statteten Reyna mit einem Vertrag bis Jahresende 2024 aus und hoffen, dass Reyna das Ruder herumreißt, zumal D.C. heuer einen sehr schlechten Saisonstart hinlegte. Reyna wird bei seinem neuen Klub mit seinem Landsmann Edison Flores und dem Ex-Austrianer Ola Kamara stürmen.

Dimitrios Limnios

RA, 22, GRE | PAOK Saloniki – > 1.FC Köln

Der 1.FC Köln verstärkt sich mit dem brasilianisch-stämmigen Griechen Dimitrios Limnios von PAOK Saloniki. Der 22-Jährige kostet 3,3 Millionen Euro, unterschreibt einen Vertrag bis 2024 und PAOK hält eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15%. Der siebenfache griechische Teamspieler bestritt 112 Partien für PAOK und steuerte 10 Tore und 14 Assists bei. Zuletzt war auch der türkische Topklub Trabzonspor an einer Verpflichtung des Rechtsaußen interessiert. Im Jänner stand Limnios außerdem auf der Liste von Rose-Klub Borussia Mönchengladbach.

Filip Borsos

ST, 20, HUN | SV Mattersburg – > SV Ried

Im Frühling gab der 20-jährige Ungar seine ersten beiden Talentproben in der heimischen Bundesliga ab. Damals noch im Trikot des mittlerweile in Konkurs befindlichen SV Mattersburg. Nun wechselt der Angreifer ins Innviertel: Nach genau fünf Jahren im Burgenland schließt sich der Stürmer der SV Ried an, ist prinzipiell als Spieler der Kampfmannschaft eingeplant, könnte aber gerade anfänglich auch in der zweiten Mannschaft der Rieder zum Einsatz kommen.

Lukas Rath

IV, 28, AUT | SV Mattersburg – > Admira Wacker Mödling

Nachdem beim Chaosklub Admira nun auch noch Christoph Schösswendter vom Training freigestellt wurde, verstärken die Südstädter ihre Defensive mit einem Routinier. Der langjährige Mattersburg-Kicker Lukas Rath unterschrieb vorerst einen Einjahresvertrag bei den Niederösterreichern und kostet durch den Mattersburger Konkurs keine Ablöse. Für die Burgenländer stand der Innenverteidiger, der auch in der linken Abwehr eingesetzt werden kann, 242-mal auf dem Platz. In jungen Jahren durchlief der mittlerweile 28-Jährige sämtliche Nachwuchsnationalteams des ÖFB.