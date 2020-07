Zwei Schnäppchen für Brighton und ein möglicher Glücksgriff für St. Pölten

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Adam Lallana OM,...

Adam Lallana

OM, 32, ENG | Liverpool FC – > Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion gewann das Rennen um Liverpool-Mittelfeldspieler Adam Lallana, der nach sechs Jahren bei den Reds ablösefrei den Verein wechselt. Trainer Graham Potter freut sich über seinen neuen Schützling, der neben seinen spielerischen Qualitäten auch sehr viel Erfahrung mitbringt, die er auf höchstem Niveau sammeln konnte. Lallana war allerdings schon länger keine echte Stammkraft mehr beim frischgebackenen Meister. Die Saison 2016/17 war die letzte Spielzeit, in der er regelmäßig in der Startaufstellung der Reds stand. Heuer brachte er es auf drei Premier-League-Einsätze von Beginn an und zwölf Einwechselungen.

Joel Veltman

IV, 28, NED | Ajax – > Brighton & Hove Albion

Der Tabellenfünfzehnte der abgelaufenen Premier-League-Saison sicherte sich mit Joel Veltman ein weiteres Schnäppchen auf dem Transfermarkt. Der Ajax-Innenverteidiger, der in dieser Saison 19 Mal in der Eredivisie von Beginn an auflief, wechselt dank einer Vertragsklausel gegen eine Ablöse von nur einer Million Euro zu Brighton & Hove Albion. Veltman hat neben Einsätzen in der Champions League auch 22 Einsätze für die niederländische Nationalmannschaft absolviert und soll wie Lallana viel Erfahrung in die Mannschaft einbringen. Coach Graham Potter sieht den 28-Jährigen neben seinem Stammplatz in der Innenverteidigung auch als Alternative auf der rechten Abwehrseite. Veltman wird bei den Seagulls mit der Rückennummer 34 auflaufen, als Zeichen seiner Verbundenheit mit dem ins Koma gefallenen Teamkollegen Abdelhak Nouri.

Manuel Maranda

IV, 23, AUT | Carl Zeiss Jena- > SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten holte mit Manuel Maranda einen jungen österreichischen Innenverteidiger in die Bundesliga zurück. Der Abwehrspieler, der bei der Admira und Wacker Innsbruck bereits Erfahrung in der höchsten österreichischen Spielklasse sammeln konnte, wechselt nach einem Gastspiel bei Carl Zeiss Jena ablösefrei zu den Niederösterreichern. In der 3. Liga Deutschlands kam er beim Tabellenletzten insgesamt 16 Mal zum Einsatz und steuerte in diesen Partien einen Assist bei. Bei seinem Verein wird er unter anderem Luca Meisl ersetzen müssen, der nach seiner abgelaufenen Leihe nun auf Vereinssuche ist.

Dor Hugi

25, ST, ISR | Maccabi Petah Tikva – > SKN St. Pölten

Israelische Stürmer machten in der österreichischen Bundesliga in den letzten Jahren oftmals eine gute Figur. Neben Omer Damari und Munas Dabbur übertraf insbesondere Shon Weissman in der vergangenen Saison alle Erwartungen und wurde mit 30 Toren für den Wolfsberger AC Torschützenkönig. Der SKN St. Pölten hofft nun einen ähnlichen Fang gemacht zu haben. Dor Hugi steuerte in der Liga Leumit, der zweithöchsten Spielklasse Israels, immerhin stolze 20 Scorerpunkte bei. Neben elf Treffern bereitete er neun Tore für seine Mannschaftskollegen vor und was maßgeblich am Aufstieg seines Klubs beteiligt. Hugi ist ein schneller Spieler, der auch starke technischen Fertigkeiten besitzt. Der 25-Jährige kam ablösefrei und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2022.

Christian Gartner

26, ZM, AUT | vereinslos – > Admira Wacker

Dass sich eine Karriere nie zu hundert Prozent planen lässt, bekam in den vergangenen Jahren Christian Gartner zu spüren. Der jüngste Mattersburg-Torschütze aller Zeiten war Stammgast in den Nachwuchs-Nationalteams des ÖFB und wechselte mit 19 Jahren zu Fortuna Düsseldorf, wo er in seiner ersten Saison regelmäßig zum Einsatz kam. Zahlreiche Verletzungen machten dem hochtalentierten Spieler allerdings leider einen Strich durch die Rechnung. Gartner riss sich unter anderem zwei Mal das Kreuzband und zog sich zudem weitere schwere Verletzungen zu, sodass er öfters in der Reha als am Spielfeld war. Auch nach seinem Wechsel zu Duisburg hatte er mit einer Knieverletzung zu kämpfen und fand zuletzt keinen Verein mehr. Aktuell ist der 26-Jährige verletzungsfrei und bekommt bei der Admira eine neue Chance. Momentan ist es geplant, dass er in der Regionalliga bei den Juniors Spielpraxis sammelt und später gegebenenfalls die Kampfmannschaft der Niederösterreicher verstärkt. Wir wünschen Gartner in jedem Fall eine verletzungsfreie Saison 2020/21!

