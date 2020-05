Die Twitter-Aktivitäten aller Ligen-Accounts

Nachdem nun in sieben Artikeln die Twitter-Aktivitäten in Österreich, der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien behandelt wurden, folgt abschließend eine Übersicht der...

Nachdem nun in sieben Artikeln die Twitter-Aktivitäten in Österreich, der Schweiz, Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien behandelt wurden, folgt abschließend eine Übersicht der Ligenaccounts. Da auch die zweiten Ligen in England, Frankreich und Italien jene besitzen, wurden sie in die Untersuchung einbezogen.

Zu Beginn sei noch einmal an die unterschiedliche Nutzungshäufigkeit von Twitter in den Ländern erinnert, wobei für Österreich und die Schweiz keine Zahlen vorliegen, allerdings dürften zumindest für Österreich und die deutschsprachige Schweiz ähnliche Werte wie für Deutschland gelten.



Als Abschlussfazit nach den sieben bereits erfolgten Analysen kann festgehalten werden, dass insbesondere Videos auf Twitter sehr populär sind und hier vor allem historische Tore oder entscheidende Momente an den jeweiligen Jahrestagen unter dem Motto #OnThisDay oder #ThrowbackThursday (Mbappé in Jugendtagen, Italien WM 2006, Rooney im Manchester Derby, Chelsea 3:3 Man Utd aus 2012) weil da nicht so sehr Rücksicht auf aktuelle Rechteinhaber genommen werden muss wie bei aktuellen und die Nutzbarkeit dementsprechend nicht so sehr eingeschränkt ist. Nichtsdestotrotz finden sich auch aktuelle Tore spektakuläre Tore (PSG, Norwich) Generell sind Dinge aus der Historie oftmals erfolgreich. Auch die Verkündung von Spielertransfers mit kreativen Videos erzielen hohe Werte (Navas/PSG, Koscielny/Bordeaux, Trauco/St. Etienne, Abdelhamid/Reims, Nainggolan/Cagliari, Kubo/Mallorca). Des Weiteren ist die Beliebtheit von Twitter in der Türkei anzuführen, was dazu führt, dass Tweets mit Bezug zu türkischen Spielern, Trainern oder Klubs sehr beliebt sind (Kabak/Schalke, Ünder/Roma, Terim/Fiorentina, Yazici/Lille, Basel/Trabzon, Demiral/Juventus, PSG/Galatasaray, Tosun/Crystal Palace). Ferner ist die Beliebtheit von Twitter in Südamerika zu erwähnen, was die Tweets von Bremen und Wolfsburg für den Ex-Spieler Diego, Palacios zu Leverkusen, Genoa zum Gewinn der argentinischen Meisterschaft von Boca und insbesondere Bayern für Rafinha, welches den erfolgreichsten gemessenen Tweet des Klubs darstellt, zeigen. Ferner waren Häme (Schalke vs. Dortmund, Arsenal vs. Liverpool, Lille vs. PSG) und Schiedsrichterkritik Themen. Letzteres in Form von Bildern, die die umstrittenen Entscheidungen zeigen (Atlético, Real Sociedad, Sheffield United). Zudem produzierten Köln und Southampton lustige Videos mit geänderten Einstellungen in ihren Accounts nach dem Kölner Aufstieg und der 0:9-Niederlage von Southampton. Ansonsten schlagen sich natürlich auch sportliche Erfolge (Titel, Aufstiege, Qualifikationen für Europa, Spielerauszeichnungen) in vielen Favorisierungen und Retweets nieder, was aber nicht überrascht.

Alle Tabellen sind für jede Spalte sortierbar.





Die Weltsprache Englisch macht sich hier deutlich bemerkbar und zeigt den großen Vorsprung von der Premier League gegenüber dem Rest. Sogar die 2. Liga Englands liegt noch vor Ligue 1, Serie A und Bundesliga bei den Favorisierungen, was die Wichtigkeit der Sprache unterstreicht, wobei in UK Twitter wie oben beschrieben äußerst populär ist. Da Französisch weltweit noch mehr verbreitet ist als Italienisch und Deutsch sowie der Tatsache, dass Twitter in Frankreich populärer ist als in den anderen beiden genannten Ländern, liegt die Ligue 1 vor diesen. Die zweiten Ligen in Spanien und Deutschland haben übrigens keinen eigenen Account. Bei den Ø-Favorisierungen und Ø-Retweets je Tweet zeigt sich ein ähnliches Bild, auch wenn sich die Reihenfolge in der Mitte etwas ändert je nach betrachteten Wert.



Interessanterweise postet die zweite Spielklasse Italiens mehr als die erste. Premier League, La Liga und Ligue 1 sind auf einem relativen ähnlichen Level an der Spitze. Die Unbeliebtheit von Twitter in Deutschland wird an den niedrigen Werten deutlich.



Bei den Bildern dagegen ist die Bundesliga vorne mit dabei und liegt deutlich vor der Premier League, die hier vergleichsweise schwache 52% erzielt genauso wie die Serie A mit 58%. Championship, Ligue 1 und La Liga sind ebenfalls stark bezüglich des Bildeinsatzes. Videos dagegen werden in beiden höchsten Spielklassen Frankreichs am häufigsten verwendet (18% und 16%), was daraufhindeuten könnte, dass der Ligaverband LFP entsprechend rechtlich dazu in der Lage ist, Spielszenen zu posten. Die Premier League kommt dahinter noch auf 13%, wohingegen der Rest eher sparsam mit Videos umgeht (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens ein Bild bzw. ein Video).



Die Serie A sticht negativ bei den Retweets hervor, ist dagegen aber bei den Quotes die einzige Liga, die diese nennenswert benutzt. Lega B, Premier League und La Liga dominieren bei den Retweets, die ca. ein Drittel ihrer Tweets ausmachen.



Bei den verwendeten URLs (wie viel Prozent der Tweets enthalten mindestens eine URL) zeichnet sich ein gemischtes Bild. Bundesliga und Ligue 1 setzen deutlich häufiger Links als Premier League und La Liga. Ligue 1, Bundesliga und La Liga sind in Bezug auf Mentions deutlich vor Premier League und Serie A. Für Hashtags lässt sich festhalten, dass die Serie A diese fast ausschließlich benutzt, weil der Account erst im Juni 2018 angelegt wurde und somit noch mehr Aufmerksamkeit über Hashtags generiert werden kann. Bei der Premier League und Ligue 1 dagegen ist dies weniger wichtig und wird dementsprechend auch seltener praktiziert.

Top 10 Tweets und Top Tweet jeder Liga

Abschließend werden zunächst die Top 10 der Tweets insgesamt abgebildet, bevor anschließend der Top Tweet jeder Liga betrachtet wird und diese in der Folge kategorisiert werden.

La Liga schafft es mit einem Video, in dem Messi den Ballon d’Or vor einem Heimspiel präsentiert und einem Tweet mit der Frage, wer der beste Innenverteidiger der Geschichte ist – entweder Puyol oder Piqué – in die ansonsten von der Premier League dominierte Top 10. Diese thematisiert die Auswirkungen von Corona. Außerdem gratuliert sie Man City zum Gewinn der Premier League und Liverpool zur CL sowie Bruno Fernandes zum Spieler des Monats. Des Weiteren sind die Spielplanverkündung und die Ablehnung von Rassismus Themen. Speziell das Manchester Derby wird mit einem früheren Tor von Rooney und nach dem aktuellen Spiel mit „Manchester is red“ behandelt. Ein weiterer Erinnerungstweet ist zu einem 3:3 von Chelsea gegen Man United aus 2012. Ferner wird eine beeindruckende Statistik von Virgil van Dijk präsentiert.





Folgende Kategorien ergeben sich:

Glückwünsche: La Liga an Messi zum Ballon d’Or, Bundesliga an Kabak zum Rookie der Bundesliga-Saison (beides Videos), Premier League an Man City zum Gewinn der Premier League, EFL zum Aufstieg von Sheffield, Ligue 1 zum Derbysieg von St. Etienne mit einem Video der Feierlichkeiten, österreichische Bundesliga an Peter Zulj zum Spieler der Saison

Erinnerungen: Die Serie B mit einem Video vom WM-Finalsieg 2006 zum Jahrestag am 9. Juli, La Liga fragt nach dem besten Innenverteidiger der Geschichte

Werbung/Gewinnspiele: Super League macht Werbung für PES 2020, Ligue 1 macht ein Gewinnspiel für FIFA 2020, Ligue 2 macht Trikotverlosung je nach Lieblingsklub

Sonstiges: Die Serie A wünscht Rugani alles Gute nach der Corona-Erkrankung, Ligue 2 feiert den Tifo der Fans von Le Mans zum Aufstieg in die Ligue 2, Premier League informiert zur Absage des englischen Fußballs wegen Corona, Schweizer Super League informiert über die Unterbrechung wegen Corona, österreichische Bundesliga zur Entscheidung des ständigen neutralen Schiedsgerichts und dem damit verbundenen Aufstieg von Hartberg