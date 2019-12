Briefe an die Fußballwelt (37): Lieber Zlatan Ibrahimovic!

Jeden Sonntag wollen wir an dieser Stelle Briefe aus aktuellem Anlass versenden. Mit Gruß und Kuss direkt aus der Redaktion – Zeilen zum Schmunzeln,...

Jeden Sonntag wollen wir an dieser Stelle Briefe aus aktuellem Anlass versenden. Mit Gruß und Kuss direkt aus der Redaktion – Zeilen zum Schmunzeln, Schnäuzen und Nachdenken an Fußballprotagonisten aus allen Ligen. Diesen Sonntag schicken wir unseren Brief an einen frischgebackenen Serie-A-Legionär …

Lieber Zlatan Ibrahimovic!

38 Jahre jung und gerade beim AC Mailand unterschrieben – so etwas kommt in der modernen Fußballwelt nicht oft vor. Du bist eben anders. Ich hatte vor viereinhalb Jahren das Vergnügen deine Biografie zu rezensieren und glaube daher – wie viele andere auch –, dass ich mir ein Bild von dir gemacht habe. Damals habe ich geschrieben, du seist so unberechenbar und launenhaft, wie dich die Medien darstellen. Du, das Einwandererkind mit der großen Klappe, der gossenhaften Sprache, aber auch den sensationellen Fähigkeiten am Platz. Du hast dich mit vielen als sakrosankt geltenden Fußballheiligen angelegt – Pep, Leo, Xavi – oder Journalisten, andere Spieler und Funktionäre beleidigt.

Lieber Zlatan, man kann deine Aussetzer, dein Hulk-Ego, deine Sprüche auflisten und katalogisieren. Man kann aus ihnen schließen, dass du keine Manieren hast oder einfach ein Arsch bist. Tatsache ist, dass dich niemand wirklich kennt. Auch ich nicht. Deine Psyche per Fernstudium zu analysieren kommt einem geistigen Escape-the-room-Trip gleich und ist völlig sinnlos. Niemand, der diesen Brief liest, kennt dich als Privatperson. Wir kennen nur den Fußballer. Und wie du Fußball spielst. Jetzt hast du nochmals bei dem Verein, mit dem du schon 2011 italienischer Meister geworden bist, unterschrieben. Selbst wenn man nur die Highlights deiner Zeit in Amerika gesehen hat, weiß man, dass du immer noch geschmeidig wie ein Panther und kräftig wie ein Gorilla agierst. Deine Füße sind Weltklasse. Spielt es da eine Rolle, zu entschlüsseln, wie du wirklich tickst.

Ich persönlich nehme deine Sprüche nicht wirklich ernst. Diese Sager gehören für mich zur Kategorie „Entertainment“. Es ist dasselbe Gepöbel wie von Boxern vor dem Kampf. Und da verehren ja auch alle, die sich für cool halten, Muhammed Ali: Jenen Sportler, der Arroganz zum notwendigen Übel für seinen Erfolg verklärt hat.

Außerdem denke ich, dass du mittlerweile fast gezwungen bist dem Bild, das sich alle von dir gemacht haben, zu entsprechen. Die Öffentlichkeit schreit nach Typen, nur um sich sogleich fortissimo zu beklagen, dass diese nicht handzahm und berechenbar sind.

Lieber Zlatan, genug der Worte. Ich kann es kaum abwarten, dich wieder in europäischen Stadien kicken zu sehen. Es gibt viele mit großer Klappe, aber nur wenige, die mit Topleistungen so viel erreicht haben. There’s only one Zlatan!

Viel Erfolg wünscht dir

Marie Samstag, abseits.at