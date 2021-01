Briefe an die Fußballwelt (90) – Liebes Jahr 2020!

Jeden Sonntag wollen wir an dieser Stelle Briefe aus aktuellem Anlass versenden. Mit Gruß und Kuss direkt aus der Redaktion – Zeilen zum Schmunzeln,...

Jeden Sonntag wollen wir an dieser Stelle Briefe aus aktuellem Anlass versenden. Mit Gruß und Kuss direkt aus der Redaktion – Zeilen zum Schmunzeln, Schnäuzen und Nachdenken an Fußballprotagonisten aus allen Ligen. Diesen Sonntag schicken wir unseren Brief aber an keinen Fußballprotagonisten, ja, noch nicht einmal an eine Person…

Liebes Jahr 2020!

Jetzt bist du vorbei und die Corona-Krise noch immer nicht geschafft. Alle haben die Schnauze voll vom Lockdown, wirtschaftliche stehen viele vor den Trümmern ihrer Existenz. Es wird wohl einige Zeit brauchen, bis wir die Rezension hinter uns gebracht haben. Die Zeche zahlen vor allem viele „kleine Leute“: Sozialbenachteiligte, Selbständige mit winzigen Familienbetrieben, Freiberufler. In solchen Augenblicken scheint es fast vermessen darüber zu schreiben, dass wir in diesem Jahr auch gelernt haben, dass der Fußball, wie wir ihn kennen und lieben, ohne Fans nichts wert ist.

Ich weiß nicht, wie es anderen Fußballkonsumenten gegangen ist. Aber mich haben die Spiele in dieser Zeit so gut wie nicht interessiert. In fünf Jahren wird sich wohl kaum jemand daran erinnern können, dass der FC Bayern die Champions League 2019/20 geholt hat. Thomas Müller hat selbst gesagt, wie traurig es war den Pokalsieg in Berlin ohne Zuschauer zu feiern. Der Appetit auf Erfolge, der bei den Bayern nie gestillt werden kann, ist durch die aktuelle Situation verdorben worden. Fußball ohne Zuschauer ist nichts wert, egal welche großartigen Athleten auf dem Platz herumtoben. Es ist wie ein Theater ohne Zuschauer. Ein Stadion ohne Menschen ist ein geistloser Ort.

Liebes 2020, vor etlichen Jahren, vor über einem Jahrzehnt schon, hat Madonna gesagt, sie sehe dem illegalen Download, den Musiktauschbörsen gelassen entgegen, denn ihre Spezialität sei nun mal eine gute Show und so etwas könne man nicht zuhause am PC herunterladen. Diese Erkenntnis mussten Fußballfunktionäre der ganzen Welt jetzt wohl auch machen. 90 Minuten ohne Stadionsound ist nicht viel besser als ein Wiesenkickerl. Diese Feststellung hast uns du gebracht. Wenigstens dafür können wir dir dankbar sein. Und jetzt: Schau, dass du weiterkommst!

Auf Nimmerwiedersehen!

Marie Samstag, abseits.at