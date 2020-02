Die kultigsten Fußball-Videospiele (10): Anstoss 3

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert. Anstoss...

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Anstoss 3

Windows – 2000

Der Nachfolger des höchst erfolgreichen Anstoss 2 hatte einen entscheidenden Vorteilen gegenüber einigen Titeln, die zuvor an ebendiesem Problem scheiterten: Man konnte sich die Bugfixes und Patches bereits aus dem Internet herunterladen und bekam so mit ein wenig Geduld doch noch eines der besten Fußball-Managerspiele der Videospielgeschichte geboten.

Campieren und Bugmisere

Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Makro Markt, Gewerbepark Stadlau, Campieren mit dem besten Freund, um an ebendiesem Release-Samstag als Erster „Anstoss 3“ in den Händen zu halten. Hielten wir auch – aber zu Hause kam die Ernüchterung, denn spielbar war der dritte Teil der beliebten Reihe aufgrund der vielen Bugs noch nicht. Es dauerte ein paar Wochen und kostete eine Menge Unaufmerksamkeiten in der Schule, bis man das Spiel so richtig zocken konnte.

Endlich eine Bronzestatue!

Dann wurde man aber nicht enttäuscht. Ascaron vermied die Fehler, die die Konkurrenz bis dahin machte und setzte das Spiel eisern auf „Anstoss 2 GOLD“ auf. Wunderbare neue Möglichkeiten boten etwa die bessere Erweiterbarkeit des Trainingsgeländes, wo man nun endlich Bronzestatuen von sich selbst aufstellen konnte. Die witzigen Ereignisse und Kleinentscheidungen unter der Woche wurden noch weiter verfeinert und auch die Interaktionsmöglichkeiten mit den eigenen Spielern wurden erfrischend fortgeführt. Stichwort: Saufabend für die Mannschaft organisieren.

12 ist das neue 7

Die größte Neuerung für altgediente Anstoss-Spieler war sicher die Grundveränderung der Spielerstärken. Es war nun nicht mehr 7 die höchste Spielstärke, sondern 12. Ebenso wie früher gab es in seltenen Fällen die echten Weltklassekicker, die nun Stärke 13 hatten und nicht mehr Stärke 8. Dafür wurden auch die Form-Attribute einmal mehr nachvollziehbarer, wenngleich das neue Attribut „Moral“ manchmal für etwas Kopfzerbrechen sorgte. Speziell wenn der Spieler einen im Einzelgespräch ignorierte und man ihn eben doch nicht aus dem Kader werfen wollte, weil er halt ein „12er“ war…

Luxusyacht kaufen und auf neuen 12er hoffen

Viele sonstige Neuerungen betrafen einige nette Gimmicks, die dem Spieler die Motivation gaben, weiterzumachen. So etwa die private Entwicklung des eigenen Alter Egos, indem man sich bis zur Luxusyacht alles Mögliche kaufen konnte und entsprechend auch seine Frau beschenken konnte – oder teilweise musste. Das Spannendste für Langzeitspieler, die bereits ihre 50. Saison runtergeklickt haben, waren am Ende immer die Auf- und Abwertungen, die ihr im folgenden Video aus Nostalgiegründen ca. bei 1:08:45 in voller Länge ansehen solltet J