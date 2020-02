Die kultigsten Fußball-Videospiele (11): Anstoss 4

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert. Anstoss...

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Anstoss 4

Windows – 2002

Es war der Tod der kultigen Anstoss-Reihe. Der erstmals als DVD herausbrachte vierte Teil der erfolgreichen Reihe war nicht nur massiv buggy, sondern auch fad. In unsere Serie der kultigsten Videospiele nahmen wir es nun aber trotzdem auf, weil es schlichtweg die kultigste Fußball-Managerspiel-Serie „beendete“.

Wenn alles schiefläuft…

Es waren keine guten Vorzeichen… viele Fans wollten ihre Anstoss 3 Saisonen noch gar nicht einstampfen und wieder mit einem neuen Spiel beginnen. Zudem verließen die beiden Hauptentwickler zu Electronic Arts, um dort den Fußball Manager weiterzuentwickeln. Was blieb war ein fehlerbehaftetes Gerüst eines Fußball-Managerspiels, ohne den typischen Anstoss-Witz und das von den Fans der Reihe so beliebte Easy Playing, das die Reihe bis dahin zu einem Genuss machte. Zu allem Überfluss wurden die Entwickler dann auch noch aufgrund einer Lizenzverletzung von Electronic Arts verklagt und mussten die gesamte DVD-Produktion wieder einstampfen und alle Spielernamen ändern.

Anstoss is dead

Die Benutzeroberfläche wirkte so, wie frisch aus einer Klinik entsprungen, die Leichtigkeit war weg, die Ladenzeiten waren aufgrund der großen Ligenerweiterung, die sich eher als Hemmschuh herausstellte ellenlang. Kurzum: Mit Teil 4 war Anstoss tot. 2009 ging das einst so erfolgreiche Entwicklerunternehmen Ascaron in Konkurs…

