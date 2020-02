Die kultigsten Fußball-Videospiele (13): Italia 90

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert. Italia...

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Italia 90

Sega Mega Drive, Amiga, Atari, C64, DOS – 1990

Wer von euch war Anfang der 90er stolzer Besitzer eines Sega Mega Drive? Da durfte „Italia 90“ im Fußball-Haushalt natürlich nicht fehlen!

Plastisches Hineinfühlen…

Irgendwie spielte man das „offizielle Spiel“ zur Weltmeisterschaft in Italien ja recht gerne und es gab auch einige Dinge, die revolutionär und „plastisch“ erschienen. Etwa, dass hoch geschossene Bälle beim Vogelperspektiven-Spiel plötzlich größer wirkten. Sega wollte eben wirklich, dass sich der Spieler in die Weltmeisterschaft hineinfühlen kann.

…vs. wtf has this to do…

Aber auf der anderen Seite – wie zu damaligen Zeiten nicht ungewöhnlich – fehlte es auch eindeutig an Liebe zum Detail. Von den 24 zu spielenden Mannschaften spielte einige 1990 in Italien gar nicht mit… andere, wie etwa Österreich oder die Sympathieträger Kamerun, waren nicht spielbar. Die Sega-Version des Spiels wurde von den Kritikern entsprechend zerrissen – die großen Möglichkeiten der Mega-Drive-Konsole wurden einfach nicht ausgenutzt…

…with the World Cup?

Anders die Atari-Version: Die wurde nämlich im Herbst 1990 zum großen Bestseller, wenngleich auch hier die Kritiker nicht immer eins waren. So hieß es damals etwa in einer Review zum Spiel: „Can someone tell me what this has to do with the World Cup? It may be the official licence but it lacks the official fixtures and teams!” – die Härte muss man als Entwickler eben auch mal haben 🙂