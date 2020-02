Die kultigsten Fußball-Videospiele (14): Three Lions

Three Lions

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Windows, PlayStation, Gameboy Color – 1998

Es war das offizielle Spiel der englischen Nationalmannschaft und die eckigen Sol Campbell, David Beckham und Teddy Sheringham zu steuern war schon recht nett, aber in die Annalen der Videospielgeschichte geht das Spiel dennoch nicht ein.

Official Team Game – oder doch Alexi Lalas Soccer?

Es war eben wieder so eine „machen wir halt einfach mal ein Videospiel für Fußball-Fans“-Sache. Einerseits wurde „Three Lions“ als „The Official England Team Game” angepriesen, andererseits kam dasselbe Spiel in Nordamerika als Alexi Lalas International Soccer auf den Markt. Alleine diese Vertriebsschiene, die heute natürlich undenkbar wäre, macht das Spiel schon kultig.

Schräge Grafik, Psychosound

Das Spielvergnügen ließ dafür recht schnell nach – es fehlte einfach die Dynamik, der Sound war nichts für Menschen mit Stimmen im Kopf und irgendwie wirkte alles lieblos. Ein kleiner Rückblick auf das Spiel sei im Jahr 2020 dennoch erlaubt, einfach weil es schwer nachzuvollziehen ist, was sich die Grafiker beim Aufbau der Spieler gedacht haben. Etwa wenn Spaniens Sergi beim Einwurf aussieht, wie ein Insekt, das gerade einen Fressfeind warnen will.