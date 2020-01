Die kultigsten Fußball-Videospiele (3): Sensible Soccer

Sensible Soccer

Wir haben in den staubigen Videospiel-Regalen aller Konsolen und Computer gestöbert und eine Artikelserie über die kultigsten und schlussendlich auch richtungsweisenden Fußball-Videospiele initiiert.

Sensible Soccer

Mehrere Plattformen – 1992

Gerade die Amiga-, Atari- oder frühen DOS-Zocker konnten praktisch nicht ohne: Sensible Soccer war in vielerlei Hinsicht ein echter Vorreiter für viele andere, kommende Fußballsimulationen. Die Grafik war beim berühmten Fußballspiel aus der Vogelperspektive zweitrangig – viel mehr ging es um die ansatzweise implementierten Managerfunktionen, die Chance Spielertransfers zu tätigen und vor allem um die Tatsache, dass man Spieler editieren und selbst Ligen anlegen konnte.

13 offizielle Versionen

Diverse Mods ließen das Spiel schon früh kultig werden – mit dem einen oder anderen Kniff konnte man plötzlich eine Mannschaft voller Blobs spielen oder dem Leder in einer Mondlandschaft nachjagen. Und weil das Spiel so schnell ebendiesen Kultcharakter aufbaute, gab es natürlich bald eine ganze Reihe von Versionen, wobei sich Amiga und DOS als klassische Plattformen etablierten. 1998 kam Sensible Soccer 98 für Windows auf den Markt, ein Jahr später eine European Club Edition für die PlayStation. Fünf Fortsetzungen später war mit der 2007er-Version für die XBOX 360 Schluss mit der Serie. Mit den sich permanent aufstachelnden FIFA und PES konnte das Kultspiel eben nicht mehr mit bzw. war ein zu großes Nischenprodukt.

Legendenbildung um das „Spiel von oben“

Zahlreiche Fans der Spielereihe hielten den Hype aber aufrecht und trafen sich regelmäßig zu Sensible Soccer Conventions, vergleichbar mit uralten LAN-Parties. Das Spiel wurde für eine kleine Fangemeinde ebenso zeitlos und erhaltenswürdig, wie Carrera-Rennbahnen oder Terry-Pratchett-Bücher.

Via Kickstarter zu neuen Sphären

Der Brite Jon Hare, der nicht nur Sensible Soccer, sondern auch zahlreiche andere Videospielklassiker der 80er und 90er produzierte, startete 2017 eine Kickstarter-Kampagne, um eine Fortsetzung des Klassikers finanzieren zu können. Sociable Soccer ging 2017 schließlich tatsächlich auf der Vertriebsplattform Steam online.