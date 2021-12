Wiederholung in Zeitlupe (37) – Premieren-Länderspiel (KW 48)

Jeden Sonntag wollen wir in dieser neuen Serie einen Blick in die Vergangenheit werfen: Wir spielen sozusagen einen Zuckerpass in den Rückraum und widmen...

Jeden Sonntag wollen wir in dieser neuen Serie einen Blick in die Vergangenheit werfen: Wir spielen sozusagen einen Zuckerpass in den Rückraum und widmen uns kurz und bündig legendären Toren, Spielen, Fußballpersönlichkeiten, Ereignissen auf oder neben dem Platz und vielem mehr. Wir wollen Momente, Begebenheiten, Biografie im Stile von Zeitlupenwiederholungen aus dem TV nochmals Revue passieren lassen. Zum Anlass nehmen wir hierbei Vergangenes, das in der abgelaufenen Kalenderwoche stattgefunden hat: Heute treten wir unsre bisher längste Reise an und kehren zum ersten Fußballländerspiel der Welt am 30. November 1872 zurück…

Very british

Am Anfang war nicht einmal der Ball rund: Die Kicker der ersten Stunde droschen auf aufgeblasenen Schafsblasen oder (angeblich) Schweinsköpfe ein. Bis heute ist nicht klar, woher überhaupt die Idee kam in zwei Teams mit einem Ball zu spielen. Frühe Formen des Fußballs werden unter anderem in China oder Mexiko vermutet. Zwar gilt England als „Wiege des modernen Fußballs“, eine Art „Fußballrugby“ („Treibballspiel“) wurde aber auch im 18. Jahrhundert in Italien und Frankreich betrieben.

Fakt ist, dass Studenten der Universität Cambridge Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Fußballregeln verfassten. 15 Jahre später gründete sich mit der Football Association (FA) der erste Fußballverband der Welt, der bis heute besteht. 1866 wurden im Sheffield Code Abseits, Ecke und Freistoß neu geregelt: Die Inselbewohner erweitern das Match um einheitliche Ballgrößen, Spieleranzahlbeschränkungen sowie neue Regeln zu Fouls und Handspiel. Schon bald blühte der neue Freizeitsport und es gab in England bereits an die hundert Fußballvereine als sich an einem nebeligen Novembertag zwei Landesauswahlen gegenüberstanden:

Auf dem bis heute bestehenden Cricketfeld, Hamilton Crescent, in der Nähe von Glasgow traten eine schottische und eine englische Fußballauswahl gegeneinander an. Es war keineswegs die erste Begegnung der späteren Erzrivalen, doch – nach heutigen Regelstandards – kann dieses Match als erstes richtiges Fußballländerspiel gewertet werden. 4000 Zuschauer wohnten dem Spektakel bei. Die Aufstellungen der beiden Teams wirken heute unglaublich: Die in dunklen Trikots spielenden Schotten boten ganze 6 Stürmer auf, die in Weiß auflaufenden Engländer hatten acht Angreifer am Feld. Arrangiert worden war das Spiel vom schottischen Torhüter Robert Gardner, der auch Kapitän seines Teams war und als einer der Fußballpioniere im Land der Highlands gilt. Gardners Mannen setzten vermehrt auf Kombination während die Engländer ihre individuelle Klasse ausspielten. Das Match endete 0:0, trotzdem pries es die Presse als „bestes Fußballspiel, das je in Schottland gespielt wurde“. Das hat sich heute zwar geändert, Fakt ist jedoch, dass jene Begegnung am 30. November 1872 als erstes Länderspiel der Fußballgeschichte gilt.

Marie Samstag, abseits.at