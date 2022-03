Abramowitsch sanktioniert, Chelsea darf keine Tickets mehr verkaufen

Der Eigentümer des Chelsea FC, Roman Abramowitsch, wurde von der britischen Regierung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit Sanktionen belegt. Die britische...

Der Eigentümer des Chelsea FC, Roman Abramowitsch, wurde von der britischen Regierung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit Sanktionen belegt.

Die britische Regierung stuft laut „The Times“-Sportchef Martyn Ziegler Abramowitsch als einen „kremlnaher Oligarchen“ ein. Dies hat zur Folge, dass sein Vermögen eingefroren wird und dass er mit einem Reiseverbot belegt wird. Kulturministerin Nadine Dorries führte aus, dass Chelsea eine Sonderlizenz erhalten wird, die es dem Premier-League-Klub erlaubt, die anstehenden Spiele zu absolvieren und die Gehälter zu bezahlen. Fans mit einem Saisonabo dürfen die Spiele ihres Klubs weiterhin besuchen, aber der Verein darf keine neuen Tickets mehr verkaufen!

Abramowitsch wollte den Verein verkaufen, doch diese Pläne müssen nun zumindest für den Moment auf Eis gelegt werden. Laut Ziegler darf der Verein auch keine Fanartikel verkaufen und es dürfen keine Spieler wechseln bzw. Verträge verlängert werden.

Die offiziellen Anschuldigungen gegen den Chelsea-Eigentümer wiegen schwer, wie man auch hier nachlesen kann:

Ein Ausschnitt:

„Furthermore, ABRAMOVICH is or has been involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, via Evraz PLC, a steel manufacturing and mining company in which ABRAMOVICH has a significant shareholding and over which ABRAMOVICH exercises effective control. Evraz PLC is or has been involved in providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine – which includes potentially supplying steel to the Russian military which may have been used in the production of tanks. ABRAMOVICH exercises effective control of Evraz PLC given his significant shareholding and the shareholdings of his close associates who it is reasonable to expect ABRAMOVICH could direct through his close ties with Abramov and Shvidler, as well as his power to nominate directors of the board. ABRAMOVICH is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, as ABRAMOVICH and Evraz PLC carry on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia – namely the construction, defence and extractive sectors.“

Hier die Übersetzung:

„Darüber hinaus ist oder war ABRAMOVICH an der Destabilisierung der Ukraine und der Untergrabung und Bedrohung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine beteiligt, und zwar über Evraz PLC, ein Stahlproduktions- und Bergbauunternehmen, an dem ABRAMOVICH eine bedeutende Beteiligung hält und über das ABRAMOVICH die effektive Kontrolle ausübt. Evraz PLC ist oder war an der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Bereitstellung von Geldern, wirtschaftlichen Ressourcen, Gütern oder Technologien beteiligt, die zur Destabilisierung der Ukraine oder zur Untergrabung oder Bedrohung der territorialen Integrität, Souveränität oder Unabhängigkeit der Ukraine beitragen könnten – was möglicherweise die Lieferung von Stahl an das russische Militär einschließt, der für die Herstellung von Panzern verwendet werden könnte. ABRAMOVICH übt aufgrund seines bedeutenden Aktienbesitzes und des Aktienbesitzes seiner engen Mitarbeiter, von denen man annehmen kann, dass ABRAMOVICH aufgrund seiner engen Beziehungen zu Abramov und Shvidler die Kontrolle über Evraz PLC ausüben kann, sowie aufgrund seiner Befugnis, Vorstandsmitglieder zu nominieren, eine effektive Kontrolle aus. ABRAMOVICH ist oder war daran beteiligt, einen Vorteil von der russischen Regierung zu erhalten oder diese zu unterstützen, da ABRAMOVICH und Evraz PLC in Sektoren tätig sind, die für die russische Regierung von strategischer Bedeutung sind – insbesondere im Bau-, Verteidigungs- und Rohstoffsektor.“