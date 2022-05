Anstoßzeitenanalyse zur Ligue 1 2021/22

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen...

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen Thema zu schaffen. In Frankreich besitzt Amazon erstmals den Hauptteil der Übertragungsrechte.

Der Regelspieltag in der Ligue 1 sieht folgendermaßen aus:

Freitag: 1 Spiel um 21:00 Uhr

Samstag: 1 Spiel um 17:00 und 21:00 Uhr

Sonntag: je 1 Spiel um 13:00, 17:00 und 20:45 Uhr, 4 Spiele um 15:00 Uhr

Amazon hat die Rechte an acht Spielen pro Spieltag und Canal+ an zwei (Samstag 21 Uhr und Sonntag 17 Uhr). Die drei englischen Wochen am 7., 16., und 33. Spieltag sowie die beiden letzten Spieltage, an denen alle Spiele parallel ausgetragen wurden, fielen nicht in die Wertung. Hier fanden alle Spiele zeitgleich sonntags um 21 Uhr statt. Außerdem nicht berücksichtigt wurde der 19. Spieltag (alle Spiele zeitgleich mittwochs 21 Uhr).



Mit Lille und PSG sind die beiden CL-Vertreter hier mit vielen Spielen versehen worden, um ihnen vor CL-Spielen entsprechend Zeit zu geben.





PSG (um 21:00 Uhr) und Lille (um 17:00 Uhr) sind wieder aufgrund ihrer CL-Spiele zu diesen Anstoßzeiten häufig gefordert gewesen. Generell wurden zum späten Termin die Clubs mit größerer Fananzahl platziert, da dies verglichen mit Sonntag 17:00/17:05 Uhr die attraktivere Anstoßzeit für Canal+ ist.





Mit Nice (8x 13:00, 6x 17:00/17:05), Lyon (5x 13:00, 6x 17:00/17:05), Rennes (6x 13:00, 4x 17:00/17:05) und Monaco (5x 13:00, 6x 17:00/17:05) bekamen die Teilnehmer an der Europa League bzw. Europa Conference League recht häufig Spiele zu diesen Terminen. Der verbliebene Teilnehmer an der Europa League bzw. später Europa Conference League, Marseille, findet sich dagegen nur zum etwas späteren Termin um 17:00/17:05 (5x) etwas häufiger (13:00 nur 1x). Dies zeigt die Attraktivität von OM, was insbesondere die spätere Anstoßzeit am Sonntag um 20:45 Uhr noch weiter unterstreichen wird.



Dies ist Hauptanstoßzeit eines Regelspieltags, sodass vier Spiele parallel stattfinden. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Termin somit nicht heraussticht, werden hier die kleinen Clubs am meisten angesetzt, vergleichbar mit der Premier League um 16 Uhr an Samstagen, der Serie A um 15 Uhr an Sonntagen und der Bundesliga um 15:30 Uhr an Samstagen. Konsequenterweise fehlen PSG und OL komplett, Vorjahresmeister Lille und OM wurden nur mit je einem Spiel versehen. Davor kommen weiterhin stimmig mit Nice, Lens, Saint-Étienne, Monaco und Rennes Clubs, die entweder international bekannt sind oder einen großen Fananhang haben. Davor schließen sich die kleineren Clubs an.



Das Topspiel des Spieltags findet zu dieser Zeit statt. Wie nicht anders zu erwarten, liegen die Topteams OM, PSG und OL vorne. Wie bereits erwähnt, musste OM aufgrund der vielen Spiele in der Europa League bzw. Europa Conference League sowieso viele Spiele am Sonntag haben. Da der Club so attraktiv ist, bekam er sehr viele Spiel zu diesem Topspieltermin und nicht zu den frühen Terminen am Sonntag. Der Abstand und die große Anzahl an Clubs mit niedrigen Werten sind eklatant. So hatten neun Clubs gar kein oder nur ein Spiel hier, was auch daran liegt, dass hier traditionell die Duelle zwischen den Topteams platziert werden.

Abschließend der Überblick über die 78 Spiele von Canal+ und die 302 von Amazon.