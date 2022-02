Ukraine-Krieg: FIFA sorgt für Kopfschütteln, Boykott der Verbände wird drastischer

Der Krieg in der Ukraine veranlasst zahlreiche Sportler zu solidarischen Aktionen. Wir fassen regelmäßig zusammen, welche Spieler oder Vereine Partei ergreifen und welche Protestaktionen die Fußballwelt parat hat.

Bisher geschehen:

26.2.2022 – Polen weigert sich, Aeroflot und Gazprom werden gekündigt, drastische Fangesänge

27.2.2022 – Abramowitsch gibt Chelsea-Verwaltung ab, BVB will Schalke unterstützen

Die neuesten Entwicklungen kompakt zusammengefasst:

– Die FIFA meldete sich zur Situation zu Wort und will Russland nicht von der WM-Qualifikation ausschließen.

– Stattdessen verkündete der Weltverband drei Maßnahmen: Zunächst wurde fixiert, dass sämtliche Heimspiele Russlands auf neutralem Boden und ohne Zuschauer ausgetragen werden sollen.

– Russland wird im internationalen Fußballgeschäft künftig „RFU“ heißen. Die FIFA verbietet somit den Landesnamen, benennt die Auswahl auf „Football Union of Russia“ um.

– Bei den Spielen der „RFU“ wird keine russische Flagge gehisst und keine Hymne abgespielt.

– In anderen Ländern sorgen diese zahnlosen Maßnahmen für Kopfschütteln. Polen – nächster Länderspielgegner der Russen – betonten bereits, dass sie definitiv nicht gegen Russland spielen werden, egal wo das Spiel stattfindet und egal wie der Gegner heißt bzw. genannt wird.

– Auch Tschechien – möglicher Folgegegner – zog bei diesem Statement mit und weigert sich gegen Russland anzutreten.

– Der walisische Verband beschloss, „in absehbarer Zeit“ keinerlei Länderspiele gegen Russland mehr zu bestreiten, „egal in welchem Bewerb“. Nach dem Boykott der Polen, Tschechen und Schweden zum WM-Playoff, ist dies ein neues Level des Boykotts. Wenn andere Nationalteams mitziehen, könnte dies eine umfassende, fußballerische Isolation Russlands zur Folge haben.

– Der ehemalige England-Legionär und spätere Dynamo-Kiev-Co-Trainer Oleg Luzhnyi gab bekannt, dass er seine Trainerkarriere vorerst auf Eis legen wird, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Der 53-Jährige war zuletzt vereinslos.

– Der rumänische Hauptstadtklub FCSB wird humanitär aktiv. Team-Besitzer George Becali ließ sämtliche Busse, die dem Klub zur Verfügung stehen – auch den Teambus der ersten Mannschaft – zur ukrainischen Grenze, um Flüchtlinge aufzunehmen. Diese würden dann in das Teamhotel des Vereins gebracht.

FCSB owner Becali sent multiple buses to the border with Ukraine to pick up refugees and bring them to the team’s hotel in Bucharest.

He sent all the buses he found available, including the FCSB first team bus!#Ukraine #UkraineWar #UkraineInvasion pic.twitter.com/DArr6B7dAb

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 26, 2022