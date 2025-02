„Wiener helfen Wienern“ – Rapid-Fans sammeln Rekordspendensumme!

Seit der Premiere von „Wiener helfen Wienern“ – einer Spendenaktion verschiedenster aktiver Fanklubs des SK Rapid für karitative Zwecke – im Jahr 2010 ist viel Gutes passiert....

Seit der Premiere von „Wiener helfen Wienern“ – einer Spendenaktion verschiedenster aktiver Fanklubs des SK Rapid für karitative Zwecke – im Jahr 2010 ist viel Gutes passiert. Auch in den letzten Monaten wurden wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um viel Geld für die gute Sache zu sammeln.

Bereits im Herbst 2024 startete die Spendenaktion beim Heimspiel gegen Hartberg, anschließend wurde auch bei den darauffolgenden Heimspielen und verschiedenen Veranstaltungen gesammelt, ehe vergangene Woche ein erfolgreicher Spendenabend im Casino Baumgarten mit sehr vielen Rapid-Fans stattfand. An diesem Abend wurden u.a. auch 10.000 Euro durch die Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam des SK Rapid gespendet.

Am vergangenen Samstag konnte, dank all dieser Aktionen und der Mithilfe der gesamten Rapid-Familie, im Rahmen des Heimspiels gegen den WAC ein Spendenscheck in der absoluten Rekordhöhe von 145.000 Euro an gleich zwei Organisationen übergeben werden. 100.000 Euro werden für Grow Together gespendet, 45.000 Euro gehen an Hilfe im eigenen Land zu Gunsten der Hochwasseropfer.

Der SK Rapid bedankt sich für diese erneut großartige Initiative des Block West unter dem Motto „Wiener helfen Wienern“ und bei allen Rapid-Fans, die mit ihren Spenden mitgeholfen haben!

Weitere Informationen zur Spendenaktion gibt es unter www.wienerhelfenwienern.at.

( Pressemeldung SK Rapid )