Austria Wien würde in Q3 auf Aberdeen oder BK Häcken treffen

Der FK Austria Wien empfängt am Donnerstag um 18:00 Uhr im Rahmen der zweiten Quali-Runde der UEFA Conference League Breidablik in der Generali-Arena. Nächster Gegner wäre der Sieger der Paarung Aberdeen FC (Sco) oder BK Häcken (Swe).

Das Heimspiel ist im neuen Abo inkludiert, einzelne Tagestickets für das erste Europacup-Heimspiel seit zwei Jahren gibt es selbstverständlich auch online sowie im Austria-Fanshop (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00).

Am Spieltag (Donnerstag) kann man die Einzeltickets und Abos ab 10:00 Uhr im Fanshop und ab 15:30 Uhr an den Kassen der Generali-Arena kaufen. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.

Das Rückspiel in Island findet am 29.07.2021 / 21:00 Uhr MEZ statt. Die Isländer setzten sich in Q1 gegen Racing Union aus Luxemburg in Hin- und Rückspiel mit einem Gesamtscore von 5:2 durch.

Ausgelost wurde heute seitens der UEFA heute schon der nächste Gegner für die 3. Qualifikationsrunde. Dieser wäre der Sieger der Paarung Aberdeen FC (Sco) oder BK Häcken (Swe). Die Spieltermine wären der 05. (heim) und 12.08.21 (auswärts).

Quelle: Austria Wien Pressemeldung