Mücahit Ibrahimoglu unterschreibt bis Sommer 2025 beim SK Rapid

Mücahit Ibrahimoglu bleibt auch für die kommenden Jahre in Hütteldorf. Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler unterzeichnet einen Vertrag bis inklusive der Saison 2024/25 und wird...

Mücahit Ibrahimoglu bleibt auch für die kommenden Jahre in Hütteldorf. Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler unterzeichnet einen Vertrag bis inklusive der Saison 2024/25 und wird ab Sommer ein fester Bestandteil der zweiten Mannschaft des SK Rapid sein.

Mücahit Ibrahimoglu trägt seit mittlerweile elf Jahren das grün-weiße Trikot. 2012 wechselte der 18-Jährige aus der Jugend der Vienna nach Hütteldorf, wo er seitdem seine Zelte aufschlägt. Der 17-fache ÖFB-Nachwuchsnationalteamspieler, der auch für den anstehenden Lehrgang der U18 von Teamchef Oliver Lederer einberufen wurde, ist einer der vielen Akademiespieler, die ihre duale Ausbildung beim SK Rapid abschließen. Neben dem Karrieresprung in die zweite Mannschaft absolviert Mücahit Ibrahimoglu auch seine Doppellehre zum Sportadministrator und Bürokaufmann bei der Ibis Acam Bildungs GmbH. In der laufenden Saison kämpfte sich der gebürtige Wiener von einer langfristigen Verletzung zurück und kam bislang 18-mal für die U18 Akademiemannschaft zum Einsatz. Schon im November 2021 debütierte der defensive Mittelfeldmann in der ADMIRAL 2. Liga, beim 2:1-Erfolg von Rapid II über die Young Violets.

Leiter Akademie Willi Schuldes zur Vertragsunterzeichnung: „Müci ist ein technisch versierter Spieler, der nach seiner Verletzung durch seine Ruhe am Ball und seine Spielintelligenz ein wichtiger Faktor in der heurigen U18-Mannschaft geworden ist. Wenn er fit und gesund bleibt, trauen wir es ihm absolut zu, sich im kommenden Jahr bei Rapid II zu etablieren. Wir freuen uns auf seine nächsten Entwicklungsschritte bei uns.“

Mücahit Ibrahimoglu blick der Zukunft in Hütteldorf mit Freude entgegen: „Es ist schön, auch weiterhin meine Ausbildung und meine fußballerische Entwicklung beim SK Rapid fortsetzen zu können. Seit einigen Monaten bin ich wieder voll fit und es macht richtig Spaß wieder auf dem Platz zu stehen. Mein Ziel ist klar: Ich möchte meine Leistungen bei Rapid II bringen und mich im Erwachsenenfußball festsetzen.“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Mit der Vertragsunterzeichnung wollen wir ein Zeichen des Vertrauens in seine Fähigkeiten setzten und weiter den Weg mit jungen Talenten gehen. Müci hat sich trotz seiner Verletzung als talentierter und engagierter Spieler erwiesen, dem wir im Sommer den nächsten Schritt seiner Karriere zutrauen.“